Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Crisis

Mauricio Pinilla profundiza su crisis: revelan que está en quiebra por deuda de $1.670 millones

El ex delantero de la selección chilena pasa por un drama financiero y tiene millonarias deudas. Fue declarado en quiebra.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Mauricio Pinilla la pasa muy mal.
© HERNAN CONTRERAS/PHOTOSPORTMauricio Pinilla la pasa muy mal.

Un sensible momento es por el que está atravesando el ex delantero de la selección chilena Mauricio Pinilla, quien a sus problemas de salud, ahora suma líos financieros.

El ex jugador formado en Universidad de Chile hace muy poco contó que no la está pasando bien, debido a que lo diagnosticaron de cáncer a la piel, enfermedad a la que está enfrentando.

Pero eso no es todo, La Tercera dio a conocer este miércoles que Pinilla sufre una profunda crisis financiera, la cual es tan grave que llevó a la quiebra al ex mundialista chileno.

Gisella Gallardo habla del diagnóstico de cáncer de Pinilla: “El año pasado estaba derrumbado”

ver también

Gisella Gallardo habla del diagnóstico de cáncer de Pinilla: “El año pasado estaba derrumbado”

Las millonarias deudas que mandaron a la quiebra a Mauricio Pinilla

La información que dio a conocer el citado medio nacional cuenta que Pinilla fue declarado en quiebra, por deudas impagas de cerca de $1.670 millones de pesos.

Tribunal declara quiebra de Mauricio Pinilla por deudas que suman $1.670 millones y enfrenta demanda de liquidador“, dio a conocer La Tercera.

Mauricio Pinilla pasa por un mal momento. Foto: Luis Quinteros/Aton Chile

Mauricio Pinilla pasa por un mal momento. Foto: Luis Quinteros/Aton Chile

Publicidad

Luego, dieron a conocer los principales acreedores del ex futbolista y explicaron que los bienes del ahora comentarista serán rematados.

“Los principales acreedores del exfutbolista son BCI ($682 millones), Primus Capital ($514 millones) y Banco Santander ($207 millones). Hay un primer remate de los bienes de Pinilla que está fijado para los días 25 de febrero y 26 de marzo próximos en las oficinas de Colliers”, agregó.

Mauricio Pinilla enfrenta un duro momento de salud y financiero.

“Me detectaron cáncer a la piel”: Mauricio Pinilla revela difícil momento que atraviesa

ver también

“Me detectaron cáncer a la piel”: Mauricio Pinilla revela difícil momento que atraviesa

Lee también
Nano Díaz analiza el comienzo del torneo: "Como las elecciones, no..."
Chile

Nano Díaz analiza el comienzo del torneo: "Como las elecciones, no..."

Adelantan aforo ideal para el Superclásico entre Colo Colo y la U
Colo Colo

Adelantan aforo ideal para el Superclásico entre Colo Colo y la U

"Hoy no...": Correa asusta a Colo Colo con su lesión previo al Superclásico
Colo Colo

"Hoy no...": Correa asusta a Colo Colo con su lesión previo al Superclásico

La UEFA investiga al enemigo número uno de Chile
ChampionsLeague

La UEFA investiga al enemigo número uno de Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo