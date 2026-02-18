Un sensible momento es por el que está atravesando el ex delantero de la selección chilena Mauricio Pinilla, quien a sus problemas de salud, ahora suma líos financieros.

El ex jugador formado en Universidad de Chile hace muy poco contó que no la está pasando bien, debido a que lo diagnosticaron de cáncer a la piel, enfermedad a la que está enfrentando.

Pero eso no es todo, La Tercera dio a conocer este miércoles que Pinilla sufre una profunda crisis financiera, la cual es tan grave que llevó a la quiebra al ex mundialista chileno.

Las millonarias deudas que mandaron a la quiebra a Mauricio Pinilla

La información que dio a conocer el citado medio nacional cuenta que Pinilla fue declarado en quiebra, por deudas impagas de cerca de $1.670 millones de pesos.

“Tribunal declara quiebra de Mauricio Pinilla por deudas que suman $1.670 millones y enfrenta demanda de liquidador“, dio a conocer La Tercera.

Luego, dieron a conocer los principales acreedores del ex futbolista y explicaron que los bienes del ahora comentarista serán rematados.

“Los principales acreedores del exfutbolista son BCI ($682 millones), Primus Capital ($514 millones) y Banco Santander ($207 millones). Hay un primer remate de los bienes de Pinilla que está fijado para los días 25 de febrero y 26 de marzo próximos en las oficinas de Colliers”, agregó.

Mauricio Pinilla enfrenta un duro momento de salud y financiero.