El comienzo de Universidad Católica en la temporada 2026 no es el que soñaron sus hinchas tras un exitoso cierre del 2025. El equipo que dirige Daniel Garnero perdió la final de la Supercopa y suma apenas cuatro puntos de nueve posibles en Liga de Primera.

Para colmo, en los últimos meses Los Cruzados cuentan con una “bestia negra” a la cual no logran derrotar desde 23 de julio del 2023 y se trata nada menos que su próximo rival, el actual campeón Coquimbo Unido, quien ya suma cinco victorias seguidas y un empate, que al final ganaron los “piratas”.

En vista de estos números y la actualidad aurinegra, Garnero fue enfático en afirmar, de cara al duelo de Católica este fin de semana en el Claro Arena, que enfrentará nada menos que “al mejor equipo de Chile sin ninguna duda“.

Garnero y Católica se rinden ante el “mejor equipo de Chile”

“Llevo ocho meses acá. Lo vi perder una sola vez, empatar dos, una con nosotros, y el resto ganó. Vamos a enfrentar al mejor equipo de Chile sin ninguna duda. Tenemos que estar muy bien para lograr el resultado, vamos a enfrentar al mejor equipo del momento”, afirmó el técnico argentino.

En esa línea, Garnero valora el hecho que Católica reciba en el Claro Arena a Coquimbo, pues “la localía tiene sus cositas a favor, siempre y cuando estás bien. Si tienes precisión, podríamos sacar una pequeña ventaja, pero depende exclusivamente de los rendimientos individuales y colectivos”.

Sobre cómo está su equipo para este lance, el DT cruzado sostiene que “estoy contento, conforme con el rendimiento del equipo. Estamos en búsqueda de esa efectividad que nos hace falta. Y sobre todo no correr de atrás los juegos, los partidos que no fueron así los ganamos bien y es lo que tenemos que buscar”.

¿Cuándo se juega este encuentro?

El duelo estelar de la cuarta jornada en Liga de Primera, entre la Universidad Católica de Daniel Garnero y Coquimbo, se llevará a cabo este sábado 21 de febrero desde las 20:30 horas en el Claro Arena.

Así están ambos en la Tabla de Posiciones

