¿Hay rotación? Las novedades que prepara Coquimbo Unido para visitar a Universidad Católica

Coquimbo Unido vuelve a meterse en la parte alta de la Liga de Primera y confirmó su cartel de candidato al título tras superar a La Serena en el clásico. Los piratas ya suman dos victorias al hilo y el equipo es uno de los mejores en el arranque de torneo.

Por lo mismo, el objetivo de Hernán Caputto es seguir con está senda triunfal. Pero ahora el calendario lo pone frente a uno de los rivales más difíciles y que ya supo vencer en la Supercopa. Esto tiene relación con Universidad Católica, y en su primera visita al Estadio Claro Arena. Aunque ante los cruzados no sabe de derrotas en los últimos seis partidos.

“Se vienen partidos lindos. Ahora jugamos con Católica en su estadio. Son partidos importantes. Hay que estar preparados para el partido que sea”, confesó el adiestrador en conversación con Redgol.

Coquimbo Unido quiere extender el invicto

Pero el encuentro programado para sábado 21 de febrero será el séptimo para el aurinegro. Lo que representa una seguidilla de partidos que ha enfrentado el supercampeón del fútbol chileno. Por lo mismo el estratega no le teme a rotar para que el equipo siga en la misma senda.

Caputto encontró el engranaje en Coquimbo y ahora se mete como candidato al título

“Venimos de partidos complicadisimos, empezamos a competir desde principios de enero y jugamos la supercopa que fueron dos finales. El equipo ha mejorado varios aspectos. Los entrenadores tenemos que tener calma y rotar para encontrar los rendimientos. Pero se tiene clara la idea, en base a lo que creo y lo que hacía el equipo”, aseguró.

Incluso Caputto confirmó que con los últimos nombres ya cerró el plantel para el 2026. Por lo que tiene nuevas variantes para lo que será la Liga de Primera y Copa Libertadores. “Holgado ya está con nosotros y Zavala también. Son los jugadores que queríamos. Por ese lado estamos contentos”, sentenció.

¿Cuándo juega Coquimbo por la Copa Libertadores?

Pero los ojos no tan solo están puestos en la Liga de Primera ya que Coquimbo también va a disputar la Copa Libertadores. Por lo que se prepara el elenco aurinegro para lo que será competir en el torneo más importante del continente.

“Recién el 18 de marzo es el sorteo, pero vendrán muchos partidos. Es una instancia linda de poder competir a nivel internacional y poder representar a un país. Recién llegamos y la historia la generan los futbolistas. Tenemos un año largo y tenemos que hacer las cosas bien para que el equipo siga haciendo cosas importantes”, recalcó Caputto a Redgol.

Cabe consignar que Coquimbo está en el bombo 2 junto a Universidad Católica. Por lo que podría tener un grupo complicado con rivales como Flamengo, Boca Juniors, Palmeiras, Estudiantes, Corinthians y Lanús.