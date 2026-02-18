Alejandro Tabilo sigue manteniendo con vida a Chile en el ATP de Río y logró un verdadero triunfazo ante Francesco Passaro en octavos de final del torneo que se juega en Brasil.

En el papel, Jano (68°) era el favorito ante el tano (163°). Sin embargo, en el tenis muchas veces el ranking no dice mucho. El europeo salió con todo a la arcilla carioca y le dios bastantes problemas al chileno nacido en Canadá. Sin embargo, el nacional logró salir airoso.

Complejo partido para Tabilo

En el primer set, rápidamente Francesco Passaro demostró que no llegó a Río de Janeiro a broncearse y mostró sus buenas condiciones. Por lo demostrado, no terminó siendo sorpresa que se llevara la primera manga por 6-4.

En el segundo, el italiano comenzó a sufrir algunos problemas físicos y Alejandro Tabilo comenzó a soltarse en la cancha. Así fue como se adelantó 3-0 el chileno, pero Passaro se recuperó y forzó el tie break. Ahí, Jano mostró toda su jerarquía y al imponerse por 7-0, se llevó el set por 7-6.

Ya en la tercera manga, el tano comenzó a acusar el desgaste del entretenido partido y Tabilo se mantuvo sereno. Logró quebrar en el quinto game y chao: 6-2 fue el set final para que Jano celebre ante los ojos del Cristo Redentor y siga con vida en el ATP de Río.

Con su triunfo, Alejandro Tabilo se metió en los cuartos de final del torneo que se juega en tierra carioca. En la ronda de los ocho mejores, el chileno se medirá ante el argentino Thiago Tirante (92°), quien dio la sorpresa al eliminar a su compatriota y uno de los favoritos al título, Francisco Cerúndolo (19°). Tirante también había sacado del torneo a Cristian Garin en primera ronda.

El partido entre Tabilo y Tirante será el jueves 19 de febrero en horario por confirmar. Jano tiene la posibilidad de seguir luchando por el título en Brasil y también celebra en el ranking. Por ahora, estaría subiendo 11 puestos hasta el casillero 57° del planeta.