Alejandro Tabilo vive un gran momento en la gira de arcilla sudamericana. Tras hacer cuartos de final en el ATP de Buenos Aires, alcanzó el mismo registro en el ATP 500 de Río, donde le abrió el cuadro.

Por eso, en la previa de su duelo por el paso a semis, el Jano se confesó sobre el momento que vive a nivel deportivo y personal. Al respecto contó que ha estado “hablando con psicólogos y he estado mucho mejor”.

“Estoy más tranquilo, apoyándome con la gente más cercana que siempre ha estado ahí. Feliz de tenerlos siempre y se los agradezco mucho, estoy mucho más tranquilo y más suelto en cancha”, dijo a AS Chile.

Tabilo recuerda su encuentro con el Chino Ríos

Alejandro Tabilo fue consultado sobre la Generación Dorada del tenis chileno. Marcelo Ríos, Fernando González y Nicolás Massú fueron tema para el zurdo, quien reconoce su idolatría por ellos.

“Desde chico vi en YouTube al Chino Ríos. Massu y Gonzáles eran mis referentes porque siempre los fui a ver a los torneos en mi familia”, reveló el Jano, quien nació en Canadá, pero es chileno de corazón.

Sobre el caso puntual de Marcelo Ríos, Tabilo reconoció que lo ayudó con consejos en los inicios de su carrera. Ahí, “las primeras Copa Davis que estuve me pudo ayudar mucho”.

“Le gustó como jugaba porque no era el típico sudamericano, arcillero y que jugaba atrás. Juego muy para adelante y le gustaba eso, él (Ríos) jugaba así pegado a la línea, con ángulo y decisión. Siempre dijo que le gustaba lo agresivo que era”, cerró.