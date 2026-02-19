Alejandro Tabilo (68°)sigue ratificando su buen momento deportivo. ‘Jano’ tuvo un complejo enfrentamiento ante Francesco Passaro, con quien cayó en el primer set; sin embargo, en los siguientes juegos mostró mayor contundencia y, ante el cansancio del italiano, logró sellar su paso a cuartos de final del ATP de Río por parciales de 4-6, 7-6 y 6-2.

Ahora, Tabilo tiene un nuevo rival en cuartos de final del ATP de Río de Janeiro: se trata del argentino Thiago Tirante (92°), quien en la primera ronda eliminó a Cristian Garín en dos sets y que en octavos de final también mostró contundencia al eliminar al primer sembrado de este certamen, Francisco Cerúndolo, por 6-2, 3-1 y retiro del 19 del mundo.

Gran contienda que será su primer partido a nivel ATP y el tercero entre ambos a todo nivel. ¿El historial? 1-1 tras el triunfo del chileno en la qualy del ATP de Córdoba 2022 y la victoria del trasandino en el Challenger de Cancún 2025.

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Thiago Tirante?

El partido entre Alejandro Tabilo y Thiago Tirante se juega este viernes 20 de febrero en horario y cancha a definir por la organización , en un duelo por cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.

¿Dónde ver por TV o STREAMING a Alejandro Tabilo por el Río Open?

El ATP de Río de Janeiro no contará con transmisión por TV en Chile. Es en ese contexto que la única manera para ver a Alejandro Tabilo será ONLINE a través de la plataforma de streaming, DISNEY+, exclusivo para suscriptores del plan Premium.

En Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190 y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

En caso de ganar, de aquí saldría el próximo rival de Tabilo:

El vencedor del duelo entre Alejandro Tabilo y Thiago Tirante avanzará a las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, donde se medirá al ganador de una llave que recién se conocerá este jueves, cuando se disputen dos encuentros de octavos; primero Joao Fonseca (38°) vs. Ignacio Buse (91°) y también Matteo Berrettini (57°) vs. Dusan Lajovic (129°).