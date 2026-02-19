Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
ATP de Río de Janeiro

¿Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. Thiago Tirente? Horario y dónde ver los cuartos de final del Río Open

Conoce todos los detalles del partido que este viernes anima Alejandro Tabilo por los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Tabilo buscará este viernes el paso a las semifinales del Río Open.
Tabilo buscará este viernes el paso a las semifinales del Río Open.

Alejandro Tabilo (68°)sigue ratificando su buen momento deportivo. ‘Jano’ tuvo un complejo enfrentamiento ante Francesco Passaro, con quien cayó en el primer set; sin embargo, en los siguientes juegos mostró mayor contundencia y, ante el cansancio del italiano, logró sellar su paso a cuartos de final del ATP de Río por parciales de 4-6, 7-6 y 6-2.

El gran salto de Alejandro Tabilo en el ranking ATP tras su triunfazo en Río de Janeiro

ver también

El gran salto de Alejandro Tabilo en el ranking ATP tras su triunfazo en Río de Janeiro

Ahora, Tabilo tiene un nuevo rival en cuartos de final del ATP de Río de Janeiro: se trata del argentino Thiago Tirante (92°), quien en la primera ronda eliminó a Cristian Garín en dos sets y que en octavos de final también mostró contundencia al eliminar al primer sembrado de este certamen, Francisco Cerúndolo, por 6-2, 3-1 y retiro del 19 del mundo.

Gran contienda que será su primer partido a nivel ATP y el tercero entre ambos a todo nivel. ¿El historial? 1-1 tras el triunfo del chileno en la qualy del ATP de Córdoba 2022 y la victoria del trasandino en el Challenger de Cancún 2025.

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Thiago Tirante?

El partido entre Alejandro Tabilo y Thiago Tirante se juega este viernes 20 de febrero en horario y cancha a definir por la organización, en un duelo por cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.

¿Dónde ver por TV o STREAMING a Alejandro Tabilo por el Río Open?

El ATP de Río de Janeiro no contará con transmisión por TV en Chile. Es en ese contexto que la única manera para ver a Alejandro Tabilo será ONLINE a través de la plataforma de streaming, DISNEY+, exclusivo para suscriptores del plan Premium.

Publicidad

En caso de ganar, de aquí saldría el próximo rival de Tabilo:

El vencedor del duelo entre Alejandro Tabilo y Thiago Tirante avanzará a las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, donde se medirá al ganador de una llave que recién se conocerá este jueves, cuando se disputen dos encuentros de octavos; primero Joao Fonseca (38°) vs. Ignacio Buse (91°) y también Matteo Berrettini (57°) vs. Dusan Lajovic (129°).

Lee también
El gran salto de Alejandro Tabilo en el ranking ATP
Tenis

El gran salto de Alejandro Tabilo en el ranking ATP

¿Dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río?
Tenis

¿Dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río?

¿Dónde y a qué hora ver Barrios vs. Berrettini por el Río Open?
Tenis

¿Dónde y a qué hora ver Barrios vs. Berrettini por el Río Open?

¿Expulsión? La enorme polémica que protagoniza Cortés en Libertadores
Copa Libertadores

¿Expulsión? La enorme polémica que protagoniza Cortés en Libertadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo