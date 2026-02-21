Alejandro Tabilo vive días felices en el ATP de Río de Janeiro. El chileno se ha sentido como en casa y todo gracias al apoyo brasileño, el cual agradeció tras meterse en la semifinal.

El nacido en Canadá entró entre los cuatro mejores luego de vencer al argentino Thiago Tirante (92°) en tres sets: 7-6(2), 6-7(8) y 6-1. De esta manera, Jano sigue en carrera por el título ante los ojos del Cristo Redentor. Para alcanzar la final, tendrá que medir raquetas ante Ignacio Buse (91°).

El apoyo hacia Alejandro Tabilo

En un clásico que cada vez que que hay un jugador chileno en algún torneo de tenis, sin importar donde sea, siempre hay compatriotas apoyándolo. Esta vez, incluso los seguidores brasileños se han volcado a darle su respaldo a Alejandro Tabilo (68°), algo que el integrante de Copa Davis agradeció.

“Se pasaron, en cada cambio de lado sentí esa energía. En el tercero entré medio bajo, pero me ayudaron mucho y salí con todo en el final”, indicó Tabilo luego de su victoria ante Tirante.

El partido entre Alejandro Tabilo y Thiago Tirante se vio afectado por el clima. Incluso, el encuentro debió cambiar de cancha por la lluvia. A pesar de las dificultades, Jano logró mantenerse concentrado y seguir adelante en la arcilla carioca.

“Me ha pasado de todo un poco. Hace mucho no tenía una chance así, de poder dar vuelta la cabeza y ganarlo. Por esa parte, orgulloso de mí mismo”, sacó pecho Tabilo. En la semifinal, a disputarse este sábado 21 de febrero a partir de las 19:00 horas, Tabilo tuvo elogiosas palabras para el peruano Ignacio Buse, su oponente.

Tabilo busca la final del ATP de Río. Imagen: Instagram

“Viene jugando muy bien hace mucho tiempo, ganando muchos Challengers y llegando a semis o finales de ATP. Es un buen jugador, va a ser muy duro; ojalá estar lo mejor posible“, cerró Alejandro Tabilo. El chileno ya aseguró un ascenso hasta el 52° lugar del ranking. Linda semana al ritmo de la samba.