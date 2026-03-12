Este jueves Santiago Wanderers Sub 20 salta a la cancha del Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, Ecuador. Los jóvenes caturros enfrentarán por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores de la categoría a Belgrano de Córdoba.

Partido que puede ser clave para los porteños, tras el triunfo en su debut por 2-0 ante Nacional de Uruguay, resultado que los tiene en la cima de la tabla del Grupo C. En ese mismo grupo también están Belgrano y Liga de Quito, equipos que empataron 1-1 en la primera jornada.

ver también Santiago Wanderers conoce a sus rivales y grupo en Copa Libertadores Sub 20

Este encuentro puede resultar determinante para los caturros, ya que en esta competición solo el primero de cada grupo clasifica directamente a la siguiente fase, mientras que los segundos deben pelear un cupo como mejor segundo. Por lo mismo, si Wanderers gana alcanzará los 6 puntos, dejando justamente a los argentinos muy complicados en la lucha por la clasificación.

¿A qué hora juegan Santiago Wanderers vs. Belgrano por la Copa Libertadores Sub 20?

El partido entre Santiago Wanderers y Belgrano se juega este jueves 12 de marzo, desde las 21:00 horas de Chile , en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

¿Dónde ver por TV y ONLINE a Santiago Wanderers Sub 20 por la Copa Libertadores?

El partido de Santiago Wanderers por la fecha 2 de la Copa Libertadores Sub 20 será transmitido por TV en Chile a través de DSports+, canal exclusivo del cableoperador DirecTV.

DirecTV

DSports+: 613 – 1613

Adicionalmente, podrás ver este encuentro de forma online a través de distintas plataformas de streaming: DGO (exclusiva de DirecTV), Amazon Prime Video y completamente gratis a través de Pluto TV.

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones del grupo C de la Copa Libertadores sub 20

El próximo partido de Santiago Wanderers sub 20

Tras el termino del duelo ante Belgrano e independiente del resultado. Wanderers cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores enfrentando a Liga de Quito el próximo 15 de marzo a las 17:00 horas, encuentro a jugarse en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.