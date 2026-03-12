No se vio en TV: Periodista de ESPN revela agresión del cuerpo técnico de O’Higgins al DT de Tolima

O’Higgins no pudo ante Deportes Tolima y terminó eliminado de la Copa Libertadores 2026 en la Fase 3, en un final caliente donde el conjunto colombiano logró el gol de la clasificación recién a los 87 minutos de juego.

El corte abrupto de la transmisión en CHV impidió ver con mayor detalle el desenlace del encuentro, que terminó con bastante polémica tras una batalla campal que se armó dentro de la cancha y que tuvo involucrados tanto a jugadores como a miembros de ambos cuerpos técnicos.

Durante esta jornada se conoció la participación en el incidente de Federico Elduayen, histórico portero uruguayo del fútbol chileno y actual preparador de arqueros de O’Higgins. Sin embargo, la situación escaló aún más luego de que acusaran al exarquero de Peñarol y de Universidad de Concepción de agredir al DT de Tolima, Lucas González.

El video viral que acusa una agresión de Elduayen al DT de Tolima

La noticia comenzó a viralizarse en las últimas horas, luego de que el periodista de ESPN Colombia, Julián Capera, compartiera en X un video del preparador de arqueros de O’Higgins presuntamente agrediendo al DT de Tolima con un golpe en el estómago.

El tweet, que ya acumula más de 84 mil visualizaciones, indicó: “La cobarde agresión de Federico Elduayen, preparador de arqueros de O’Higgins, a Lucas González al término del partido”, y posteriormente agregó: “Pudo acabar muy mal si había respuesta de los miembros del equipo local”.

Otro periodista que se refirió a la situación fue Dilan Orjuela, del medio WinSportsTV, quien compartió dos videos del incidente. En uno de ellos señaló: “Lamentable… y esto no puede quedar impune”.

Por ahora, ni O’Higgins ni la Conmebol se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido, aunque las imágenes continúan circulando en redes sociales, lo que podría derivar en eventuales revisiones disciplinarias o sanciones tras el tenso cierre del partido en Colombia.

