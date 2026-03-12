Es tendencia:
No se vio en TV: Periodista de ESPN revela agresión del cuerpo técnico de O’Higgins al DT de Tolima

A través de redes sociales, Julián Capera, periodista de ESPN Colombia dio a conocer un inedito vídeo de una agresión del ex portero, hoy preparador de O'Higgins.

Por Franco Abatte

Se trata de Federico Elduayen, histórico portero de la Liga chilena, quien hoy ejerce como preparador de arqueros de O'Higgins.
O’Higgins no pudo ante Deportes Tolima y terminó eliminado de la Copa Libertadores 2026 en la Fase 3, en un final caliente donde el conjunto colombiano logró el gol de la clasificación recién a los 87 minutos de juego.

El corte abrupto de la transmisión en CHV impidió ver con mayor detalle el desenlace del encuentro, que terminó con bastante polémica tras una batalla campal que se armó dentro de la cancha y que tuvo involucrados tanto a jugadores como a miembros de ambos cuerpos técnicos.

Durante esta jornada se conoció la participación en el incidente de Federico Elduayen, histórico portero uruguayo del fútbol chileno y actual preparador de arqueros de O’Higgins. Sin embargo, la situación escaló aún más luego de que acusaran al exarquero de Peñarol y de Universidad de Concepción de agredir al DT de Tolima, Lucas González.

El video viral que acusa una agresión de Elduayen al DT de Tolima

La noticia comenzó a viralizarse en las últimas horas, luego de que el periodista de ESPN Colombia, Julián Capera, compartiera en X un video del preparador de arqueros de O’Higgins presuntamente agrediendo al DT de Tolima con un golpe en el estómago.

El tweet, que ya acumula más de 84 mil visualizaciones, indicó: “La cobarde agresión de Federico Elduayen, preparador de arqueros de O’Higgins, a Lucas González al término del partido”, y posteriormente agregó: “Pudo acabar muy mal si había respuesta de los miembros del equipo local”.

Tweet placeholder
Otro periodista que se refirió a la situación fue Dilan Orjuela, del medio WinSportsTV, quien compartió dos videos del incidente. En uno de ellos señaló: “Lamentable… y esto no puede quedar impune”.

Tweet placeholder

Por ahora, ni O’Higgins ni la Conmebol se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido, aunque las imágenes continúan circulando en redes sociales, lo que podría derivar en eventuales revisiones disciplinarias o sanciones tras el tenso cierre del partido en Colombia.

En resumen

  • O’Higgins quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras caer ante Deportes Tolima en la Fase 3.
  • El partido terminó con una batalla campal entre jugadores y cuerpos técnicos que no se vio completamente en TV.
  • Un video viral acusa al preparador de arqueros Federico Elduayen de agredir al DT Lucas González, generando polémica en redes.
