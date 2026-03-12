Es tendencia:
Rumores en redes: vinculan a Luis Jiménez con expareja de jugador de La Roja

Las publicaciones de ambos a través de las redes rápidamente despertaron las alarmas sobre un posible romance.

Por Andrea Petersen

El jugador encendió los rumores de romance con conocida exchica reality.
A los cibernautas nada se les escapa y nuevamente las redes hicieron de las suyas para especular sobre un posible romance entre dos conocidas figuras del deporte y la farándula nacional: Luis Jiménez y Gala Caldirola.

Todo ocurrió luego de que el portal Infama compartió el comentario que le envió un seguidor señalando que “(Luis) Jiménez anda en el sur con una ex de otro futbolista”, sin revelar mayor información.

A lo que el portal responde: “Es real, pero ella siempre lo desmiento todo y, con el tiempo, se termina descubriendo que era verdad. Por eso preferimos no hablar de ella”.

Tras esto compartieron otro mensaje que señala: “Llegaron hoy en el vuelo, ella llegó muy tapada. Primero bajó el Mago y después ella. Tomaron una van camino a Torres del Paine”.

¿Gala y Mago Jiménez juntos?

A pesar de que la identidad de la supuesta mujer que estaba acompañando al exjugador no fue revelada, las redes hicieron nuevamente lo suyo y notaron que ambos realizaron publicaciones desde lugares muy similares.

Revelan nuevo dato del conflicto entre Sammis Reyes y Cuco Cerda: “Entró a nuestro lugar sin que nadie lo invitara”

Revelan nuevo dato del conflicto entre Sammis Reyes y Cuco Cerda: “Entró a nuestro lugar sin que nadie lo invitara”

Aún no se aclara cuál sería el motivo de este viaje, pero eso no es impedimento para que las redes especulen sobre un posible nuevo romance en la farándula nacional.

Mientras que en otro mensaje de Infama se lee: “Gala y Luis subieron mensajes desde su hotel, son muy obvios”.

En síntesis:

  • Luis Jiménez fue captado en un vuelo y posterior traslado hacia Torres del Paine.
  • El portal Infama reportó que el exjugador viajó acompañado por una mujer no identificada.
  • Usuarios de redes sociales señalaron coincidencias en publicaciones de Luis Jiménez y Gala Caldirola.
