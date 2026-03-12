A los cibernautas nada se les escapa y nuevamente las redes hicieron de las suyas para especular sobre un posible romance entre dos conocidas figuras del deporte y la farándula nacional: Luis Jiménez y Gala Caldirola.

Todo ocurrió luego de que el portal Infama compartió el comentario que le envió un seguidor señalando que “(Luis) Jiménez anda en el sur con una ex de otro futbolista”, sin revelar mayor información.

A lo que el portal responde: “Es real, pero ella siempre lo desmiento todo y, con el tiempo, se termina descubriendo que era verdad. Por eso preferimos no hablar de ella”.

Tras esto compartieron otro mensaje que señala: “Llegaron hoy en el vuelo, ella llegó muy tapada. Primero bajó el Mago y después ella. Tomaron una van camino a Torres del Paine”.

¿Gala y Mago Jiménez juntos?

A pesar de que la identidad de la supuesta mujer que estaba acompañando al exjugador no fue revelada, las redes hicieron nuevamente lo suyo y notaron que ambos realizaron publicaciones desde lugares muy similares.

ver también Revelan nuevo dato del conflicto entre Sammis Reyes y Cuco Cerda: “Entró a nuestro lugar sin que nadie lo invitara”

Aún no se aclara cuál sería el motivo de este viaje, pero eso no es impedimento para que las redes especulen sobre un posible nuevo romance en la farándula nacional.

Publicidad

Publicidad

Mientras que en otro mensaje de Infama se lee: “Gala y Luis subieron mensajes desde su hotel, son muy obvios”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis: