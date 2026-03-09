Camilo Huerta y Marité Matus fueron una de las separaciones más inesperadas del 2025, donde ahora, tras meses del polémico quiebre, el ex Yingo alzó la voz en el programa de Pamela Díaz sincerándose sobre el complejo momento.

“Es cuático. Ahora que no tengo nada, que no tengo ni uno, soy más feliz que nunca. No estoy preocupado de que weba… viene, el destino todo me lo acomoda”, comentó en Sin Editar, el programa de la “Fiera”.

Añadiendo que a pesar de que pasa por tenso momento económico, está tranquilo. “Y ahora lo perdí todo. Todo lo que uno había soñado lograr, tener, se me fue todo. Y volver de nuevo a la casa de los viejos es.. La privacidad, de tener tu espacio, hacer lo que uno quiere, pero sabes que tienes a tus papás, y no puedes hacer las web… que hacías como soltero”,

El quiebre con Marité Matus

El ex Yingo se sinceró sobre el quiebre contra la expareja de Arturo Vidal. “Uno nunca piensa que se va a casar para separarse. Yo pensé casarme para toda la vida. Yo pensaba que había encontrado a mi mujer, que el destino me había dado esta oportunidad”.

ver también Marité Matus revela el gran apoyo de Arturo Vidal tras su separación: “Cuando tenía que estar más, estuvo más”

Asimismo, añade que no guarda rencor con su ex. “No tendría nada malo contra la Marité. Ni rabia, ni odio, nada, no podría”.

En la misma línea, revela es imposible borrar los sentimientos. “Yo no creo que uno se desenamore tan rápido, ¿cachai? Imposible que uno se desenamore. Pero era lo que yo creía”.

Publicidad

Publicidad

Pero también descarta una posible reconciliación. “No, yo creo que es muy difícil. Yo creo que no hay posibilidades”.

“Si las partes se hubiesen quedado calladas, quizás se podría hasta arreglar esta cosa. Pero después ya cuando se habla, yo creo que ahí ya todo se va al carajo. ¿Cómo reviertes eso?”, puntualizó.