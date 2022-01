En medio de la cocina de El Discípulo del Chef surgió una inédita anécdota revelada por Rocío Marengo, quien contó que Marité Matus la echó a ella y a Pamela Díaz de su despedida de soltera, en la previa a casarse con Arturo Vidal.

"Huerta, ¿si yo me voy qué vas a hacer?", le consultó La Fiera a su compañero de equipo. "Llorar po, hueón", le respondió el preparador físico. Entonces, Pamela le insistió que "tiene que llegar a la final, porque con eso le vas a comprar el anillo a Marité".

"Con eso me voy a casar", aseguró Camilo en ese instante. En ese momento intervino Roció Marengo para resaltar: "Las vueltas de la vida, que vamos a terminar en una fiesta con Marité y ella nos echó".

"Con Rocío fuimos un día a un hotel muy conocido a tomarnos un trago", partió contando Díaz. "Y después de eso se nos acabaron las fiestas y Rocío súper ingeniosa, me dice 'vamos a otra fiesta'. Habían unos galpones abajo, en el subterráneo, en que habían como seis fiestas. Entramos a una".

¿Qué le pasó a Rocío Marengo y Pamela Díaz con Marité Matus?

Rocío tomó la palabra para complementar la historia: "cuando entramos, enseguida comenzamos a bailar y de repente vienen y nos dicen 'señoritas, se tienen que retirar. No son invitadas a esta fiesta'".

"¡Y la fiesta era la despedida de soltera de tu polola!", le recalcó en la cara la argentina a Camilo Huerta. "Que se iba a casar con Vidal. Y nos echó y nosotras dos, dos pobres desgraciadas, nos fuimos".

Pamela contó que "de repente veo a Rocío así 'ehehehe...' Y de repente veo 'vienen los guardias, vienen los guardias, vienen los guardias'".

"¡El peor bochorno que pasé en mi vida fue por culpa de tu polola! Fui echada de un lugar, ¡echada!", exclamó Rocío.

"Se lo merecían", aseguró Huerta.

En tanto, ya fuera de la cocina, Pamela aclaró: "no, no, no. A mí no me echó Marité. Echó a Rocío Marengo con guardias. Yo miraba".

"Pero es que esta otra ridícula estaba bailando en la mitad de la pista cuando no es tu fiesta, si es hueona...", añadió entre risas Díaz.