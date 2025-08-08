La figura de la selección chilena Gabriel Suazo dio la gran sorpresa este mercado de pases al dejar el Toulouse, equipo en el que militó por tres temporadas, para fichar con el Sevilla, histórico equipo de La Liga en España.

El ex Colo Colo dio el salto a Europa en 2022 cuando fue comprado por el Toulouse de la Ligue 1, primera división de Francia en donde se posicionó como una pieza fundamental de la escuadra. Por lo mismo, su salida fue una sorpresa, ya que a pesar de su buen rendimiento y de que tenía contrato hasta el 2026, el equipo decidió prescindir de sus servicios.

Según el sitio Salary Sports, Suazo cobraba en el Toulouse un sueldo anual de £572,000, lo que se traduce en 743 millones de pesos chilenos aproximadamente, cobrando mensualmente un monto cercano a los 60 millones de pesos chilenos.

Este es el monto que recibe Gabriel Suazo en el Sevilla

Además del cambio de equipo, su llegada a España significó un importante salto en lo económico en donde el seleccionado nacional recibirá un sorprendente sueldo.

Según revela La Tercera, el chileno fichó con el cuadro español hasta junio del 2028 cobrando un salario bruto de 1,5 millones de dólares, equivalente a 1,400 millones chilenos aproximadamente, lo que se traduce en un monto mensual cercano a los 120 millones en peso chileno.

El inesperado problema de Suazo en España

A pesar de la expectativa que genera su llegada, el jugador sufrió un duro revés recientemente, en donde se reveló que a falta de una semana para que arranque La Liga, el seleccionado nacional aún no está habilitado para jugar encuentros oficiales con su nuevo equipo.

Según lo señalado por Marca, el cuadro de Andaluz es uno de los equipos que no han podido inscribir a sus refuerzos, esto debido a los límites salariales y otras gestiones administrativas.