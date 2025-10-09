Es tendencia:
Copa Libertadores

¿Dónde ver a Colo Colo vs. San Lorenzo? Horario y transmisión EN VIVO de Copa Libertadores

Este jueves las albas saldrán a la cancha en busca de la clasificación a la siguiente fase de Copa Libertadores.

Por Andrea Petersen

Las albas enfrentarán este jueves a San Lorenzo por Copa Libertadores.

Colo Colo femenino se alista para un importante desafío en Copa Libertadores, donde enfrentará a San Lorenzo de Argentina. El equipo dirigido por Tatiale Silveira buscará sumar su tercera victoria consecutiva y asegurar su paso a la siguiente fase del torneo continental.

El cuadro albo vive un gran presente futbolístico siendo líderes absolutas del campeonato nacional donde marchan invictas y en el ámbito internacional, actualmente en Libertadores lideran el grupo C sumando dos triunfos frente a Olimpia y São Paulo. A esto se suma que la delantera del Cacique, Mary Valencia, brilla como una de las goleadoras del torneo.

Ahora van por la victoria y la clasificación contra el elenco de San Lorenzo de Argentina, en un encuentro que definirá a los equipos que sigan a la siguiente fase.

¿Dónde ver a Colo Colo vs. San Lorenzo?

El encuentro ante el cuadro argentino se disputará este jueves 9 de octubre a las 20:00 horas y será transmitido de forma gratuita a través de la plataforma Pluto TV.

¿Cómo va el grupo de Colo Colo en Libertadores?

Las albas integran el Grupo C de la competencia, el cual lideran con 6 puntos, seguido de São Paulo y San Lorenzo con 3 unidades, mientras que Olimpia cierra la tabla sin sumar unidades por el momento.

Pese al sólido rendimiento del equipo nacional, la clasificación aún no esa asegurada, por lo que el partido contra el cuadro argentino es importantísimo, para evitar sacar la calculadora.

En caso de caer ante San Lorenzo por dos o más goles, el paso a la siguiente etapa se complicaría, especialmente si São Paulo vence a Olimpia, lo que generaría un triple empate con seis puntos, los cuales se resolverían por la diferencia de goles.

