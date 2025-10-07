Colo Colo femenino logró un gran triunfo por 1-0 sobre Sao Paulo en la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina, que deja al Cacique con 6 puntos en la cima de su zona que además comparte con Olimpia y San Lorenzo.

La figura de las albas es Mary Valencia, quien anotó el único gol del encuentro. La semana pasada, ya le había marcad a las paraguayas las dos anotaciones, demostrando que es una delantera letal.

La madurez de Mary Valencia en Colo Colo

A pesar de tener solamente 22 años, la jugadora nacida en Colombia demuestra una gran madurez, lo queda demostrado en declaraciones que entregó tras el juego, en donde pareciera ser una experimentada futbolista.

“No importa la edad, es la garra y el corazón con lo que vienes a jugar”, señaló en primera instancia. “Para eso debes ponerte metas, objetivos y saber por quien lo haces”, agregó.

Mary Valencia lleva tres goles en la Copa Libertadores

Formada en Santiago Wanderers y luego con paso con Santiago Morning, sabe que su carrera debe ir paso a paso.

Publicidad

Publicidad

De hecho asegura que sus objetivos no son a largo plazo ni anda pensando en salir al extranjero. “No me veo pensando en el futuro, sí en el presente, ayudando a mi equipo como delantera y que clasifiquemos”, manifestó.

Finalmente de declaró “me gusta competir, es perseverancia y trabajo en equipo. Felicitar al grupo porque lo estamos haciendo bien. Los goles salen construidos, feliz de aportar también”.

ver también ¡Batacazo! Colo Colo vence a Sao Paulo y roza la clasificación en Copa Libertadores Femenina

El jueves Colo Colo jugará ante San Lorenzo en el último encuentro de la fase de grupos. Con un empate asegura terminar como líder de su grupo, por lo que se le abre el apetito de hacer historia en Argentina.

Publicidad