Colo Colo Femenino hizo vibrar a toda su hinchada y se convirtió en protagonista del fútbol nacional en la Copa Libertadores disputada en Argentina, el equipo albo mostró un nivel sobresaliente.

Con una fase de grupos impecable -tres victorias y el arco invicto-, las jugadoras del Cacique avanzaron con fuerza hasta los cuartos de final, donde derrotaron por la mínima a Libertad de Paraguay, desatando la ilusión de alcanzar la gran final.

Sin embargo, el sueño se vería truncado en semifinales. En un encuentro muy cerrado ante Deportivo Cali, las albas no lograron romper el empate y todo se definió desde los doce pasos, donde el conjunto colombiano avanzó.

Las albas fueron recibidas en La Ruca

Aunque el resultado dejó un sabor amargo, la hinchada alba no ha dejado de demostrar su orgullo y gratitud hacia un equipo que ha marcado una era en el fútbol chileno.

Durante la jornada de este domingo, el plantel retornó al país y fue recibido con una emotiva bienvenida en el Estadio Monumental. Cientos de hinchas se reunieron en Macul para aplaudir y cantar junto a las dirigidas por Tatiele Silveira, en un ambiente cargado de emoción y reconocimiento.

ver también El emotivo mensaje de Ryann Torrero a los hinchas de Colo Colo Femenino que emocionó a todos

Las jugadoras compartieron el momento en sus redes sociales, entre ellas Yenny Acuña, quien resumió el sentimiento colectivo con un mensaje breve pero potente: “Qué orgullo ser del Colo”.

Publicidad

Publicidad

A pesar de no haber logrado la segunda Libertadores, el pueblo albo ha valorado el esfuerzo y el proceso que se viene construyendo desde hace años, iniciado por Luis Mena y continuado por Tati Silveira, que ha consolidado un proyecto ganador que mantiene viva la esencia del Cacique.