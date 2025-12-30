Colo Colo femenino comenzó a armar su equipo para la próxima temporada con Tatiele Silveira y lo hizo oficial a través de sus plataformas digitales, donde confirmó la renovación de siete jugadoras de cara al 2026.

Desde el club detallaron que todas las futbolistas extendieron su contrato por toda la siguiente campaña. Te contamos en detalles quiénes seguirán defendiendo los colores del Cacique.

Renovaciones en Colo Colo Femenino

Entre los nombres que aseguraron su continuidad aparecen Javiera Grez, María José Urrutia, Yastin Jiménez, Javiera Coronado, Corina Clavijo, Rosario Balmaceda y Anaís Álvarez , quienes seguirán vistiendo la camiseta del Cacique el próximo año.

De esta manera, el conjunto albo ratifica la permanencia de siete piezas importantes que serán parte del plantel que seguirá bajo la conducción de Tatiele Silveira en la temporada 2026.

“No se mueven de Colo Colo (…) Corina Clavijo, Rosario Balmaceda, Yastin Jiménez, Anaís Álvarez, Javiera Coronado, Javiera Grez y María José Urrutia extendieron su contrato y continuarán por una temporada más en el Cacique”, señalaron en el Instagram de las albas.

ver también Fue Bicampeona en Colo Colo, chica reality y ahora sorprende contando su vida en el extranjero: “La mejor decisión…”

Este nuevo grupo de futbolistas se agrega a las renovaciones que Colo Colo femenino ya había confirmado a mediados de diciembre. En aquella oportunidad, las primeras en asegurar su continuidad fueron Ryann Torrero, Yenny Acuña, Camila Martins, Yanara Aedo, Dahiana Bogarín, Michelle Acevedo y Rachel Ramírez, marcando el inicio del armado del plantel albo para la próxima temporada.

Publicidad

Publicidad

Las albas que renovaron para 2026

Además de informar las salidas que tendrá el plantel, Colo Colo Femenino: Fernanda Hidalgo, Nicole Gutiérrez, Fabiana Yantén, Isabelle Kadzban, Fernanda Ramírez, Diana Díaz y Catalina Mellado.

También se confirmaron importantes renovaciones con el objetivo de mantener la base del equipo dirigido por Tatiele Silveira: Ryann Torrero, Dahiana Bogarín, Camila Martins y Yenny Acuña continuarán defendiendo la camiseta alba por un año más.

En tanto, Yanara Aedo, Michelle Acevedo y Rachel Ramírez aseguraron su permanencia en el club tras extender sus contratos por dos temporadas.

Publicidad