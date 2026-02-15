¡Alarma de partidazo! Este domingo hay acción con la segunda fecha de la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro. En uno de los duelos más atractivos para los chilenos, Tomás Barrios (114°) buscará ingresar al cuadro principal del certamen carioca enfrentando a Dino Prizmic (122°).

Gran encuentro para el chillanejo, que llega encendido a este partido tras alcanzar los octavos de final del Argentina Open y hacerse fuerte en la primera ronda clasificatoria, al derrotar este sábado al tenista local, el brasileño Pedro Boscardin Dias, por parciales de 6-4 y 7-5.

Dino Prizmic, en tanto, hizo lo propio ante el colombiano, Daniel Elahi Galán, a quien superó en la primera ronda clasificatoria por un contundente 6-1 y 6-2. Conoce todos los detalles de este encuentro tenístico a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juega Tomás Barrios vs. Dino Prizmic?

El partido entre Tomás Barrios vs. Dino Prizmic por la Qualy del ATP 500 de Río se juega este domingo 15 de febrero a partir de las 16:00 horas en la cancha 2 del Jockey Club Brasileiro.

¿Dónde ver por TV o STREAMING a Tomás Barrios vs. Dino Prizmic?

Lamentablemente el partido de Tomás Barrios por la segunda ronda de la qualy del ATP de Río de Janeiro no contará con transmisión televisiva, pero sí contará con señal streaming, esta será completamente GRATIS a través de la página oficial del ATP de Río de Janeiro en su señal de cancha 2.

En caso de ganar: ¿Quién sería el rival de Barrios en Río?

El vencedor del duelo entre Tomás Barrios vs. Dino Prizmic avanzará a la primera ronda del ATP 500 de Río, donde se medirá a uno de los tenistas que espera rival en la ronda de 32, entre ellos están Luís ‘Guto’ Miguel, Daniel Altmaier, Ignacio Buse, Joao Fonseca y Alexandre Müller.

También, está la posibilidad de que uno de los dos tenistas clasifique como Lucky Loser, esto, sin embargo, dependerá de la baja de un jugador clasificado directamente.