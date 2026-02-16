Universidad de Chile vive un complejo momento tras un pésimo inicio de la temporada en la Liga de Primera 2026, donde en los tres primeros partidos sólo ha acumulado dos puntos.

Esto encendió muchas críticas en contra del técnico Francisco Meneghini, por lo que los hinchas exigen cambios para pode retomar un camino este domingo cuando se enfrente a Deportes Limache.

Por lo mismo, un jugador demuestra el compromiso con ponerse rápidamente en forma, porque publicó una fotografía en redes sociales en el CDA, cuando sus compañeros están libres.

Fue Marcelo Morales quien se mostró en La Cisterna en jornada donde no hubo entrenamientos, pero donde él se mantiene firme en cumplir un objetivo que le permita ser titular en la U.

Marcelo Morales entrena en doble turno en la U para mejorar en lo físico. Foto: U de Chile.

ver también Bonvallet destroza a un jugador de Universidad de Chile: “Ni cabe en la foto de SofaScore”

Marcelo Morales no entrena su entrenamiento para volver en la U

La U no está pasando un buen momento en el torneo, donde las críticas y la presión serán invitadas de honor en las prácticas de esta semana en el Centro Deportivo Azul.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, mientras todos disfrutan de una jornada en libertad, Marcelo Morales mantiene su plan de entrenamiento, de manera de ponerse a punto en lo físico.

“Que sea una linda semana”, publicó en sus redes sociales con una foto del sol pegando fuerte en el CDA, donde se mantiene entrenando para poder estar en condiciones de pelear el puesto.

Esto, además, porque esta semana Felipe Salomoni vuelve a la pelea por el título, además del buen desempeño de Diego Vargas, titular en los dos últimos partidos ha dado que hablar.

Publicidad

Publicidad

ver también El compromiso en deuda de Marcelo Morales con Paqui Meneghini en U de Chile

Revisa los detalles: