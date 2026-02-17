Ha llegado el momento de la verdad para los representantes chilenos en la Copa Libertadores 2026. Este martes 17 de febrero desde las 19:00 horas Huachipato debuta en el certamen visitando a Carabobo por la segunda fase previa del certamen continental.

El elenco dirigido por Jaime García se clasificó a la cita sudamericana luego de haberse coronado campeón de la Copa Chile. Su primera barrera superar serán los venezolanos, a los que tratarán de amargarles la fiesta en su casa y con su gente.

Revisa las formaciones y sigue el relato del Carabobo vs. Huachipato por la Copa Libertadores 2026