Copa Libertadores

Carabobo vs Huachipato – Minuto a minuto, resultado y dónde ver el partido de Libertadores

Los Acereros salen a dar el primer golpe en la llave por la segunda fase previa del torneo ante los venezolanos. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

Huachipato inicia la aventura de los chilenos en Copa Libertadores.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTHuachipato inicia la aventura de los chilenos en Copa Libertadores.

Ha llegado el momento de la verdad para los representantes chilenos en la Copa Libertadores 2026. Este martes 17 de febrero desde las 19:00 horas Huachipato debuta en el certamen visitando a Carabobo por la segunda fase previa del certamen continental.

El elenco dirigido por Jaime García se clasificó a la cita sudamericana luego de haberse coronado campeón de la Copa Chile. Su primera barrera superar serán los venezolanos, a los que tratarán de amargarles la fiesta en su casa y con su gente.

Revisa las formaciones y sigue el relato del Carabobo vs. Huachipato por la Copa Libertadores 2026

Pronósticos Carabobo vs Huachipato: el Acerero llega con envión a la segunda fase de la Copa Libertadores

Pronósticos Carabobo vs Huachipato: el Acerero llega con envión a la segunda fase de la Copa Libertadores

UN RIVAL LLENO DE DUDAS

Si bien ganaron en la última fecha, Carabobo venía de dos empates en las primeras jornadas del torneo local. Ante Huachipato buscarán despegar para así ir con todo a la vuelta en Talcahuano.

¡ACEREROS ENCENDIDOS!

Huachipato llega a enfrentar a Carabobo luego de haber ganado sus dos últimos partidos en la Liga de Primera: 2 a 1 ante la U y 0 a 3 contra Everton. Ambos encuentros, con Maximiliano Gutiérrez como su gran figura.

¡HUACHIPATO DEBUTA EN COPA LIBERTADORES!

¡Muy buenas tardes, redgoleras y redgoleros! Este martes 17 de febrero a partir de las 19:00 horas los Acereros hacen su estreno en el plano internacional enfrentando a Carabobo en un duelo que promete. Todo lo que debes saber a continuación junto a RedGol.

