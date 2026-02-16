Pronósticos Carabobo vs Huachipato: el Acerero llega con envión a la segunda fase de la Copa Libertadores

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Carabobo vs Huachipato, por la Copa Libertadores 2026.

Este martes 17 de febrero, Huachipato hará su primera presentación internacional de 2026, en el marco de la segunda fase de la Copa Libertadores, frente a Carabobo en el Polideportivo Misael Delgado.

El cuadro acerero consiguió dos triunfos al hilo en el Campeonato Nacional, por lo que llega con confianza para su segundo encuentro oficial en territorio venezolano: en 2013 venció por 4-0 a Caracas. Los Granates, por su parte, registran dos empates y una victoria en el torneo local y sueñan con alcanzar la fase de grupos por segundo año consecutivo.

En la previa del partido, nuestro analista te acerca tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta al momento de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Carabobo vs Huachipato

Anotará en cualquier momento: Maximiliano Gutiérrez 6.50 Remates de Rafael Caroca: Más de 0.5 2.50 Tiros de esquina: Más de 8.5 + Menos de 13.5 1.90

Maximiliano Gutiérrez vive un arranque demoledor con Huachipato

Maximiliano Gutiérrez fue la gran figura de Huachipato en el 3-0 sobre Everton, al marcar dos goles. Ya había anotado en la fecha anterior, en el triunfo por 2-1 frente a Universidad de Chile.

El delantero también sabe lo que es marcar a nivel internacional: convirtió en la Copa Libertadores 2024 ante Estudiantes de La Plata, en condición de visitante.

Anotará en cualquier momento: Maximiliano Gutiérrez – 6.50 en bet365

Caroca suma protagonismo en ataque desde la zaga

Rafael Caroca, defensor del cuadro acerero, ha tenido presencia ofensiva en el inicio del Campeonato Nacional. En sus tres partidos remató al menos una vez al arco: ante Cobresal registró dos disparos, mientras que en los otros dos encuentros intentó una vez por juego, con ambos remates entre los tres palos.

Remates de Rafael Caroca: Más de 0.5 – 2.50 en bet365

Un dato compartido entre Carabobo y Huachipato

En las tres presentaciones de Huachipato en la Liga de Primera, y en los tres encuentros de Carabobo en el torneo venezolano, las estadísticas registraron entre nueve y 13 tiros de esquina.

Tiros de esquina: Más de 8.5 + Menos de 13.5 – 1.90 en bet365

