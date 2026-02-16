Cambio de enfoque. Luego de su valiosa victoria de visita ante Everton, que lo deja en el segundo puesto en Liga de Primera, desde Huachipato sólo piensan en su debut en la edición 2026 de la Copa Libertadores, donde por fase 2 enfrentarán a Carabobo.

El estreno no es sencillo para el equipo que dirige Jaime García, puesto que deben realizar un largo viaje aéreo hasta la ciudad venezolana de Valencia, con todo lo que ello implica, no sólo en distancias sino que en aspectos logísticos.

Por ello, desde la tarde del domingo que en Huachipato arrancaron su odisea hacia suelo “vinotinto”. Luego de su entrenamiento, se dirigieron hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago para iniciar el periplo rumbo al debut en Copa Libertadores.

El eterno viaje de Huachipato por Copa Libertadores

La madrugada de este lunes, el plantel acerero llegó hasta el Terminal Aéreo “El Dorado” en Bogotá, capital de Colombia, donde durmieron para posteriormente realizar el tramo más complejo de su trayecto, con destino hacia Valencia.

Es durante la presente jornada en la que se espera el arribo de Huachipato a Venezuela, donde permanecerán en su hotel de concentración, sin ir a reconocer la cancha del Estadio Misael Delgado, donde el martes debutarán por Copa Libertadores.

La información oficial indica que tras el encuentro, los nacionales iniciarán de forma inmediata su regreso al país, donde en Valencia tomarán el vuelo rumbo a Colombia, y desde allí volver a Chile, lo que se estima que ocurrirá la tarde-noche de este miércoles 18 de febrero.

Huachipato en el Aeropuerto de Santiago rumbo a Venezuela (Huachipato FC)

¿Cuándo se juega el encuentro?

El debut de Huachipato en la edición 2026 de Copa Libertadores ante Carabobo, en el Estadio Misael Delgado de la ciudad venezolana de Valencia, se llevará a cabo este martes 17 de febrero desde las 19:00 horas.