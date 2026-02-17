Colo Colo está dando que hablar en el cierre del mercado de fichajes del fútbol chileno. El Cacique no se ha retirado aún y espera cerrar a un último refuerzo, el que parece tener nombre y apellido: Guido Mainero.

El extremo argentino de 30 años es la principal carta de tres que manejan en Blanco y Negro para potenciar a su plantel. Aníbal Mosa avisó días atrás que querían un jugador que venga listo para ponerse la camiseta y saltar a la cancha, algo que el jugador de Platense cumple con creces al haber sido titular en las primeras cinco fechas del torneo trasandino.

El interés se destapó luego de que se cayera la negociación con Thiago Nuss y corren contra el tiempo para llegar a un acuerdo. Es por ello que desde el equipo del atacante le mandaron un claro aviso a la dirigencia del Cacique para que le metan el pie al acelerador.

Platense descarta negociaciones con Colo Colo por Guido Mainero, pero…

Este martes se conoció que Colo Colo piensa remecer el cierre del mercado de fichajes con la llegada de Guido Mainero. En Platense se enteraron rápidamente de la situación y han tomado una clara postura al respecto.

Guido Mainero fue titular en Platense ante Boca el fin de semana pasado y suena en Colo Colo. Foto: Getty Images.

En conversación con Los Tenores de Radio ADN el presidente del Calamar, Sebastián Ordóñez, sacó la voz ante el interés del Eterno Campeón en su extremo. Ahí reveló que “por el momento no hemos tenido ningún contacto formal de Colo Colo. No hubo ningún llamado ni ningún contacto dirigencial”.

Publicidad

Publicidad

Pero más allá de eso, el mandamás de Platense aprovechó de dejarle clara la película al Cacique si quieren a Guido Mainero. “En el caso de que lo tengamos y sea una oferta concreta por parte de la institución, obviamente la analizaremos y daremos una respuesta”, señaló.

ver también Además del tiempo: el gran problema que tiene Colo Colo para cerrar su último refuerzo para el 2026

Sin embargo, Sebastián Ordóñez insistió en que “por el momento no ha llegado nada“. Esto le deja la pelota servida a Colo Colo para que lo vaya a buscar, aunque eso todavía no está totalmente definido.

Este miércoles se llevará a cabo la reunión de directorio de Blanco y Negro en la que se tomará la decisión respecto al último refuerzo. En la mesa dirigencial hay algunos que quieren apostar por la cantera, pero Fernando Ortiz ya avisó que le gustaría sumar una alternativa de más experiencia y más si viene de ser campeón el año pasado en Argentina.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo tendrá que tomar una decisión y le esperan 24 horas muy movidas en el cierre del mercado de fichajes este jueves. El Cacique tiene en la mira a Guido Mainero, pero no es el único en la lista y apostarán a un acuerdo rápido más que a una negociación.

¿Cuáles fueron los números de Guido Mainero en 2025?

Guido Mainero interesa en Colo Colo luego de haber disputado un total de 39 partidos oficiales con Platense en la temporada 2025. En ellos aportó con 5 goles y 7 asistencias en los 3.141 minutos que estuvo dentro de la cancha. Fue campeón del Apertura en Argentina.