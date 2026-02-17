Mientras el fichaje de Thiago Nuss se aleja cada vez más por razones económicas, en Colo Colo quieren sí o sí a su refuerzo final antes del cierre del libro de pases. Y ahí apareció un viejo conocido.

Es que a última hora un ex Deportes Iquique se metió por los palos y en Blanco y Negro ya se mueven para lograr su fichaje. Se trata de Guido Mainero, delantero argentino que hizo historia el año pasado.

El atacanta fue la gran figura del Platense campeón y se dio el lujo de anotar el tanto del título en la definición ante Huracán. Según informó el medio Dale Albo, es la gran carta del Cacique para fichar esta semana.

El contrato que busca asegurar Colo Colo en su delantera

Guido Mainero es el tapado que tiene Blanco y Negro para reforzar Colo Colo previa a la cuarta fecha, cuando vence el libro de pases. El argentino campeón con Platense jugó el 2020 en Deportes Iquique.

Mainero en Platense.

Mainero viene de anotar cinco goles y despachar siete asistencias en 39 partidos disputados con el Calamar. En Colo Colo ya levantaron el teléfono y es su gran apuesta para cerrar el plantel 2026.

Publicidad

Publicidad

El campeón con Platense se formó en Instituto de Córdoba y registra pasos por Vélez Sarsfield, Defensa y Justicia y Sarmiento de Junín. Eso, además de su aventura por el norte de Chile.

Mainero con la copa en Argentina tras hacer historia.

Eso sí, en el Cacique no la tendrán fácil, ya que Mainero tiene contrato hasta finales del 2027 con el elenco argentino. Por eso, deberán hacer un esfuerzo económico para lograr su esperado último fichaje.

Publicidad