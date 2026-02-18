A pesar de que el cierre del mercado de fichajes apremia mucho a Colo Colo, de todas maneras surgió el nombre del paraguayo Rubén Lezcano como posible refuerzo de los albos. En la plana mayor de Blanco y Negro admitieron que se busca otra incorporación.

Aunque tienen hasta las 23:59 horas de este jueves 19 de febrero para contratar jugadores, en los albos parecen estar contra la pared. Al menos en el caso de Lezcano, quien desde hace varios días que también figura en la carpeta de fichajes en Olimpia de su país.

De hecho, tuvo una conversación con Pablo Sánchez, el DT del Decano guaraní. Vitamina no tuvo problemas en blanquear parte de esa charla. “Hablé con Lezcano, el chico quiere venir, dice que es olimpista y es el primero que quiere estar acá”, reveló el ex DT de Palestino, Everton, Coquimbo Unido y Audax Italiano, entre otros.

Rubén Lezcano pertenece a los registros de Fluminense, donde jugó 13 partidos. (Heuler Andrey/Getty Images).

Aunque también rebajó las expectativas. “No es fácil, estamos hablando de un jugador con mucha jerarquía, que no es barato, Fluminense hizo una inversión muy grande”, manifestó el Vitamina Sánchez. Una alerta que también le llega al Cacique y su alicaído presupuesto para este último fichaje.

En febrero del año pasado, el Flu pagó 4,75 millones de euros para quedarse con sus derechos económicos. Vale decir, 5,6 millones de dólares. “Intercambiamos mensajes, me dice si me puede llamar. Estuvimos charlando, el deseo es mío, de él. Ojalá se nos dé, sería súper importante”, aseguró Vitamina Sánchez. Lo quiere sí o sí en Olimpia.

Vitamina Sánchez quiere que Olimpia madrugue a Colo Colo con Rubén Lezcano

En Paraguay se habla de que el interés repentino de Colo Colo en contar con el mediocampista Rubén Lezcano había complicado a Olimpia y sus aspiraciones por ficharlo. Pero para el Vitamina Sánchez se hizo perentoria una incorporación por diversas situaciones.

“En un momento daba la sensación de que teníamos un montón de extremos, de golpe la lesión de Iván y la partida de Rodney nos prendió una luz de alerta”, aseguró el DT rosarino sobre los problemas físicos de Iván Leguizamón y el fichaje de Rodney Redes en Liga de Quito de Ecuador.

Vitamina Sánchez, el DT de Olimpia. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

El Vita agregó que “sería buenísimo que se concrete”, aunque ya pasaron cuatro días, casi cinco, desde que lanzó esas declaraciones. Tiempo muy valioso, como cada hora en la recta final del mercado de fichajes.

