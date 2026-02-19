Colo Colo cerró el mercado: Así quedó armado el plantel albo para la temporada 2026

Aún faltan horas para el cierre oficial del mercado de fichajes; sin embargo, un club que cerró anticipadamente cualquier negociación fue Colo Colo.

Los albos buscaron hasta último momento uno e incluso dos refuerzos para fortalecerse en este 2026; no obstante, los tiempos no dieron y el propio Aníbal Mosa confirmó días atrás que “si no es mejor que lo que tenemos”, preferirían quedarse con lo que tienen a traer por traer.

Así que sin Nuss, Aránguiz o Cabral, no hubo fichaje bombástico y Colo Colo decidió cerrar el plantel solamente por seis refuerzos, que se suman a los experimentados que quedan como Arturo Vidal, Javier Correa, Claudio Aquino o Víctor Felipe Méndez, además de una importante cantidad de jugadores jóvenes, como el portero Gabriel Maureira, o los delanteros, Leandro Hernández, y la estrella de las últimas semanas, Yastin Cuevas.

Así quedó armado el plantel de Colo Colo para 2026

Arqueros:

Fernando de Paul

Eduardo Villanueva

Gabriel Maureira (juvenil)

Defensas:

Javier Méndez (refuerzo)

Joaquín Sosa (refuerzo)

Jeyson Rojas (regresa de préstamo)

Diego Ulloa (regresa de préstamo)

Jonathan Villagra

Erick Wiemberg

Cristian Riquelme

Mediocampistas:

Arturo Vidal

Claudio Aquino

Tomás Alarcón

Víctor Felipe Méndez

Álvaro Madrid (refuerzo)

Matías Fernández Cordero (refuerzo)

Vicente Martínez (juvenil)

Delanteros:

Javier Correa

Marcos Bolados

Maximiliano Romero (refuerzo)

Lautaro Pastran (refuerzo)

Yastin Cuevas (juvenil)

Leandro Hernández (juvenil)

Francisco Marchant (juvenil)

Director técnico:

Fernando Ortiz.

Mercado de fichajes de Colo Colo para la temporada 2026:

Altas: Matías Fernández Cordero (I. del Valle, ECU), Joaquín Sosa (Bologna, ITA), Javier Méndez (Peñarol, URU), Maximiliano Romero (O’Higgins), Lautaro Pastrán (Belgrano, ARG) y Álvaro Madrid (Everton). Regresa de préstamo Jeyson Rojas (Deportes La Serena), Diego Ulloa (U. La Calera).

(I. del Valle, ECU), (Bologna, ITA), (Peñarol, URU), (O’Higgins), (Belgrano, ARG) y (Everton). Regresa de préstamo (Deportes La Serena), (U. La Calera). Bajas: Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor, Matías Moya, Sebastián Vegas, Manley Clerveaux, Brayan Cortés, Salomón Rodríguez, Vicente Pizarro, Alexander Oroz, Alan Saldivia, Daniel Gutiérrez, Lucas Cepeda, Esteban Pavez, Bruno Gutiérrez, Nicolás Suárez, Cristián Zavala y Bryan Soto.

