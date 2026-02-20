El tenista chileno Alejandro Tabilo (68° ATP) vuelve a la acción y enfrenta al argentino Thiago Tirante (92°), por los cuartos de final del Río Open, torneo ATP 500 que se disputa sobre la arcilla brasileña.

ver también Alejandro Tabilo vs. Thiago Tirante EN VIVO: Horario y transmisión de los cuartos del ATP de Río

La primera raqueta nacional viene de derrotar al italiano Francesco Passaro (163°) en tres sets, tras caer en la primera manga, llevar el segundo set al tie-break y quedarse con el triunfo en el tercer parcial.

ver también Un chileno menos: Tomás Barrios de despide del Río Open tras caer con Matteo Berrettini

Tabilo busca el paso a las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, en la cancha Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro, torneo que ganó el chileno Cristian Garín en la edición 2020 y el español Rafael Nadal (2014).

Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Alejandro Tabilo (CHI) – – – Thiago Tirante (ARG) – – –

¡Vamos Jano! Tabilo busca las semifinales del ATP de Río.

Minuto a minuto: Tabilo vs. Tirante