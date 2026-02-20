Es tendencia:
Minuto a minuto: Alejandro Tabilo vs Tirante por el paso a semifinales del ATP de Río

El chileno Alejandro Tabilo busca las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro: enfrenta al argentino Thiago Tirante por cuartos de final de la arcilla brasileña.

Por Diego Jeria

Tabilo se juega el paso a las semifinales del ATP 500 de Río.
© Getty ImagesTabilo se juega el paso a las semifinales del ATP 500 de Río.

El tenista chileno Alejandro Tabilo (68° ATP) vuelve a la acción y enfrenta al argentino Thiago Tirante (92°), por los cuartos de final del Río Open, torneo ATP 500 que se disputa sobre la arcilla brasileña.

La primera raqueta nacional viene de derrotar al italiano Francesco Passaro (163°) en tres sets, tras caer en la primera manga, llevar el segundo set al tie-break y quedarse con el triunfo en el tercer parcial.

Tabilo busca el paso a las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, en la cancha Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro, torneo que ganó el chileno Cristian Garín en la edición 2020 y el español Rafael Nadal (2014).

JugadorSet 1Set 2Set 3
Alejandro Tabilo (CHI)
Thiago Tirante (ARG)
¡Vamos Jano! Tabilo busca las semifinales del ATP de Río.

¡Vamos Jano! Tabilo busca las semifinales del ATP de Río.

Minuto a minuto: Tabilo vs. Tirante

¿Esperamos hasta un tercer set?

Berrettini lleva dos quiebres de servicio y se pone arriba 5-1 gracias a su saque contra Buse. Se empieza a definir el segundo set.

Berrettini levanta cabeza

Berrettini pelea y se mete en el partido: con juego perfecto gana su servicio y ratifica el quiebre para ponerse 3-1 sobre Buse en el segundo set. Seguimos esperando el partido de Tabilo contra Tirante.

Primer set para Buse

El peruano Ignacio Buse vuelve a quebrar y se lleva el primer set por 6-3 ante Berrettini. Por ahora se decanta rápido el partido previo al de Tabilo y Tirante en el ATP de Río.

Buse y Berrettini comienzan el segundo set.

Primer set del otro duelo en desarrollo

Berrettini logra ganar su servicio con complicaciones, pero Buse está arriba 3-2 en la primera manga. El peruano buscará defender el quiebre realizado hasta ahora con su servicio. Estamos esperando el final para ver a Tabilo.

Turno previo y próximo rival

En la misma cancha de Tabilo y Tirante se miden a esta hora el peruano Ignacio Buse y el italiano Matteo Berrettini. El chileno saldrá a la acción finalizado este encuentro.

Precisamente Buse o Berrettini será el rival de Tabilo o Tirante en semifinales del ATP de Río.

Horario del partido

El duelo entre Tabilo y Tirante fue programado no antes de las 20:10 horas, pero se espera que comience a eso de las 21:00 horas, en el último turno de la cancha Guga Kuerten.

¡Comenzamos la previa!

¡Buenas tardes redgoleras y redgoleros! Alejandro Tabilo vuelve a jugar en el ATP 500 de Río de Janeiro, esta vez contra el argentino Thiago Tirante, duelo válido por los cuartos de final en la arcilla brasileña. Acompáñanos en la espera del duelo y durante la lucha del chileno minuto a minuto.

