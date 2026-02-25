Es tendencia:
Copa Libertadores

O’Higgins vs. Bahía: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Libertadores

Celestes y el conjunto Tricolor se enfrentan por la Fase 2 del torneo CONMEBOL.

Por Franccesca Arnechino

O'Higgins llega esta semana para enfrentarse en la Fase 2 de Copa Libertadores.
Los clubes chilenos regresa esta semana a la Fase 2 de Copa Libertadores 2026, con las revanchas y O’Higgins definirán su futuro en el certamen frente a Carabobo FC y Esporte Clube Bahia, respectivamente.

El Capo de Provincia tomó ventaja en la ida al imponerse por la cuenta mínima en Chile. Ahora tendrá que defender esa diferencia en suelo brasileño, donde buscará sellar una clasificación que sería clave en su camino internacional.

O’Higgins vs. Bahía: Horario y dónde ver EN VIVO

O’Higgins y Bahía juegan este miércoles 25 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Arena Fonte Nova, por la segunda fase de Copa Libertadores.

El partido entre Celestes y el conjunto Tricolor, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+, para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Pero atento, porque podrás ver GRATIS elpartido por Chilevisión en TV y de manera online, también a través de Youtube y Pluto TV.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 100 (HD)*
Programación vuelta Fase 2 de Copa Libertadores

Martes 24 de febrero

EquiposHorarioTransmisión
Huachipato vs. Carabobo en el CAP de Talcahuano.19:00 horas de Chile.Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.
DIM vs. Liverpool en el estadio Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Colombia.21:30 horas de Chile.Transmiten ESPN 5 y Disney+ Premium.
Sporting Cristal vs. 2 de Mayo en el estadio Miguel Grau de Perú.21:30 horas de Chile.Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.

Miércoles 25 de febrero

EquiposHorarioTransmisión
Bahía vs. O’Higgins en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía, Brasil.19:00 horas de Chile.Transmiten ESPN Premium, CHV web, YouTube de CHV, PlutoTV y Disney+ Premium.
Botafogo vs. Nacional de Potosí en el Olimpico Nilton Santos de Brasil.21:30 horas de Chile.Transmiten ESPN 5 y Disney+ Premium.
Argentinos Juniors vs. Barcelona SC en el estadio Diego Armando Maradona de Argentina.21:30 horas de Chile.Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.

Jueves 26 de febrero

EquiposHorarioTransmisión
Guaraní vs. Juventud en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay.19:00 horas de Chile.Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.
Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira en el estadio Manuel Murillo Toro de Colombia.21:30 horas de Chile.Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.
