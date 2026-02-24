Los clubes chilenos regresa esta semana a la Fase 2 de Copa Libertadores 2026, con las revanchas tanto Huachipato como O’Higgins definirán su futuro en el certamen frente a Carabobo FC y Esporte Clube Bahia, respectivamente.

El Capo de Provincia tomó ventaja en la ida al imponerse por la cuenta mínima en Chile. Ahora tendrá que defender esa diferencia en suelo brasileño, donde buscará sellar una clasificación que sería clave en su camino internacional.

¿Dónde ver O’Higgins vs. Bahía EN VIVO?

O’Higgins y Bahía juegan este miércoles 25 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Arena Fonte Nova, por la segunda fase de Copa Libertadores.

El partido entre Celestes y el conjunto Tricolor, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+ , para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Pero atento, porque podrás ver GRATIS elpartido por Chilevisión en TV y de manera online , también a través de Youtube y Pluto TV.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)*

¿Cuándo se juega la Fase 3 de la Copa Libertadores?

Los ocho equipos clasificados a la Fase 3 se enfrentarán en cuatro series que definirán a los últimos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores (ganadores), así como también a los equipos que accederán a la Copa Sudamericana (perdedores).

Esta etapa se disputará entre el 3 y el 12 de marzo, con encuentros de ida y vuelta.

Así llega O’Higgins al partido de vuelta con Bahía