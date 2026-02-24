Esta semana sigue la acción con los partidos de vuelta de la segunda fase de Copa Libertadores 2026, instancia en la que Huachipato y O’Higgins definirán sus respectivas llaves frente a Carabobo FC y Esporte Clube Bahia.

El conjunto acerero cayó por 1-0 en el encuentro de ida disputado en Venezuela, por lo que ahora deberá revertir la desventaja en condición de local si quiere avanzar a la siguiente ronda del torneo continental.

Huachipato vs. Carabobo: Horario y dónde ver EN VIVO

Huachipato y Carabobo juegan este martes 24 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Huachipato-CAP, por la segunda fase de Copa Libertadores.

El partido entre Acereros y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+ , para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)*

ver también Confirmado: El partido del equipo chileno que irá GRATIS por TV abierta en Copa Libertadores

Programación vuelta Fase 2 de Copa Libertadores

Martes 24 de febrero

Equipos Horario Transmisión Huachipato vs. Carabobo en el CAP de Talcahuano. 19:00 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium. DIM vs. Liverpool en el estadio Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Colombia. 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN 5 y Disney+ Premium. Sporting Cristal vs. 2 de Mayo en el estadio Miguel Grau de Perú. 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juega la Fase 3 de la Copa Libertadores?

Los ocho equipos clasificados a la Fase 3 se enfrentarán en cuatro series que definirán a los últimos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores (ganadores), así como también a los equipos que accederán a la Copa Sudamericana (perdedores).

Esta etapa se disputará entre el 3 y el 12 de marzo, con encuentros de ida y vuelta.