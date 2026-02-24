Es tendencia:
Copa Libertadores

Huachipato vs. Carabobo: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Libertadores

El conjunto Acerero va por el triunfo en la vuelta de la Fase 2 del torneo CONMEBOL.

Por Franccesca Arnechino

Huachipato juega esta semana en Fase 2 de Copa Libertadores.
© Instagram Huachpato.Huachipato juega esta semana en Fase 2 de Copa Libertadores.

Esta semana sigue la acción con los partidos de vuelta de la segunda fase de Copa Libertadores 2026, instancia en la que Huachipato y O’Higgins definirán sus respectivas llaves frente a Carabobo FC y Esporte Clube Bahia.

El conjunto acerero cayó por 1-0 en el encuentro de ida disputado en Venezuela, por lo que ahora deberá revertir la desventaja en condición de local si quiere avanzar a la siguiente ronda del torneo continental.

Huachipato vs. Carabobo: Horario y dónde ver EN VIVO

Huachipato y Carabobo juegan este martes 24 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Huachipato-CAP, por la segunda fase de Copa Libertadores.

El partido entre Acereros y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+, para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 100 (HD)*
Programación vuelta Fase 2 de Copa Libertadores

Martes 24 de febrero

EquiposHorarioTransmisión
Huachipato vs. Carabobo en el CAP de Talcahuano.19:00 horas de Chile.Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.
DIM vs. Liverpool en el estadio Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Colombia.21:30 horas de Chile.Transmiten ESPN 5 y Disney+ Premium.
Sporting Cristal vs. 2 de Mayo en el estadio Miguel Grau de Perú.21:30 horas de Chile.Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.
¿Cuándo se juega la Fase 3 de la Copa Libertadores?

Los ocho equipos clasificados a la Fase 3 se enfrentarán en cuatro series que definirán a los últimos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores (ganadores), así como también a los equipos que accederán a la Copa Sudamericana (perdedores).

Esta etapa se disputará entre el 3 y el 12 de marzo, con encuentros de ida y vuelta.

