La mejor forma de llegar al estadio Monumental de Colo Colo por transporte público es la estación de Metro Pedrero, la que se ubica a pocos metros de las entradas para el sector Océano y Tucapel, por el lado que puede considerarse el frontis de La Ruca del Cacique.

La estación de la Línea 5 del Metro de Santiago es relacionada con el estadio de Colo Colo, pero un hincha lidera la campaña para que el nombre vaya de la mano. La idea de Iván Vega es que la estación cambie de nombre a estación Monumental David Arellano.

Y no es un voladero de luces. El fanático ya ha realizado gestiones, más allá de que por ahora su idea no ha prosperado ni ha sido bien recibida por parte de las autoridades ni por Metro.

Iván Vega ya presentó la solicitud formalmente a través de la ley de transparencia. Eso sí, según informó Dale Albo “la iniciativa fue rechazada basándose en el costo que eso significa, indicando además que el nombre ‘Monumental David Arellano’ no tiene un arraigo en la comuna que signifique sustituir el nombramiento de la estación”.

Metro rechaza propuesta, pero hincha insiste

Con la primera propuesta rechazada, el hincha albo comenzó una campaña para reunir firmas y demostrar a las autoridades que el Monumental efectivamente tiene arraigo en el sector y por ende, la estación debería llevar su nombre. El piso que se fijan es conseguir un millón de firmas para presionar.

“Ciudadanía colocolina: para lograr esta hermosa iniciativa, necesitamos tu apoyo y el de toda tu familia alba. Más que un capricho, es un acto de valor histórico. Recordemos que David Arellano no solo fundó al equipo que ha sabido ser campeón; él fue el motor que profesionalizó el fútbol chileno. Su figura proyectó una motivación sin precedentes hacia todas las ramas deportivas, sembrando en nuestro país un sentido limpio de superación y victoria, publica la campaña.

“Metro de Santiago ya nos dio una primera negativa, pero como enseñó el Eterno Capitán”, el empuje y coraje no se rinden. Pedreros es nuestra casa y merece el nombre de quien nos dio identidad. Estación Monumental David Arellano. ¡Firma ahora y demostremos que Colo Colo es Chile!”, reza el llamado.

Incluso, Dale Albo sostiene que Iván Vega considera conseguir financiamiento social para que el costo económico del posible cambio no vuelva a ser excusa para Metro de Santiago.

La explicación de Metro para rechazar el cambio de nombre

“En Metro de Santiago, comprendiendo la relevancia que la denominación de estaciones tiene para las comunidades y para quienes usan diariamente la red, queremos compartir que Metro ha definido una metodología participativa para la denominación de nuevas estaciones y, en general, para hitos futuros que involucren instancias de coordinación con gobiernos locales y mecanismos de consulta ciudadana. Sin embargo, en el caso de estaciones existentes, este mecanismo no aplica en los mismos términos, ya que los nombres actuales suelen contar con un arraigo consolidado en el uso cotidiano de la comunidad y usuarios de la red”.

“Adicionalmente, es importante considerar que una modificación de esta naturaleza implica un costo significativo, dado que requiere la renovación de múltiples elementos gráficos y operacionales desplegados en toda la red, tales como señalética física, planos, sistemas de información a pasajeros, comunicaciones, piezas digitales y diversos soportes asociados a orientación y seguridad de los usuarios”.