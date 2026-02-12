Este miércoles, Colo Colo celebró la Noche Alba Solidaria, jornada en la que participaron los distintos directivos de la institución. Entre ellos estuvo Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo, quien respondió una de las grandes inquietudes de los hinchas.

Y es que, a casi un año de la presentación de la maqueta del proyecto de remodelación del nuevo Estadio Monumental, han existido pocas novedades. Ante esto, Valladares fue claro: el proyecto avanza.

El mandamás del CSD e integrante de la comisión encargada de la remodelación aseguró que el trabajo no se ha detenido y que en las próximas semanas podrían existir anuncios más concretos. Si bien evitó entregar fechas específicas, insistió en transmitir tranquilidad a los hinchas.

Según explicó, la comisión se ha reunido periódicamente y hoy el proyecto no está estancado, como ocurrió en 2025. De hecho, señaló que se han fijado plazos y objetivos concretos para avanzar en una deuda histórica con los colocolinos: modernizar el reducto y proyectarlo para el futuro.

“Bueno, ha seguido avanzando. A veces los tiempos no son tan rápidos como los que quisiéramos, pero sí nos hemos reunido periódicamente. No quiero adelantar fechas exactas, pero durante las próximas semanas deberíamos tener nuevos avances y, cuando tengamos mayor certeza, ojalá poder anunciarlos abiertamente como comisión y como Colo Colo a los colocolinos” , comenzó señalando.

Los avances del nuevo Estadio Monumental

Uno de los puntos clave en los que se ha avanzado tiene que ver con el financiamiento. Desde Blanco y Negro y el Club Social reconocen que el Naming Right es un pilar fundamental para concretar la remodelación total. La idea es generar alianzas estratégicas con empresas que aporten recursos a cambio de asociar su nombre al estadio.

“Los avances tienen que ver con las formas de financiamiento. Efectivamente, con los Naming Right y cualquier alternativa que ayude a que podamos avanzar rápidamente en esto, que es un deseo y una deuda pendiente para los colocolinos”, indicó Valladares.

En esa línea, el club trabaja junto a Legends, empresa estadounidense especializada en desarrollo y comercialización de estadios, para definir tanto el modelo de negocio como el diseño final del nuevo Monumental.

Finalmente, Valladares cerró sus palabras reiterando el mensaje de tranquilidad: “Reitero, quiero dar la tranquilidad de que esa comisión ha sesionado, que se han puesto plazos y objetivos, y espero que en las próximas semanas podamos dar mayor claridad para que la gente compruebe que ahora sí ha habido avances”.

El pasado 19 de abril del 2025, Colo Colo presentó la maqueta del renovado Estadio Monumental. (Foto: JAVIER TORRES/PHOTOSPORT)

En Pedrero no quieren prometer de más, pero el mensaje ya está instalado: hay luz verde y el nuevo Monumental empieza a tomar forma.