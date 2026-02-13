Un inicio lleno de dudas tuvo Colo Colo en la Liga de Primera, puesto que perdió feo ante Deportes Limache por la fecha inaugural y aquello levantó muchos cuestionamientos por el armado del plantel.

Luego del debut en falso en Blanco y Negro decidieron que tenían que llegar más fichajes de última hora, y ni la sufrida victoria en la segunda fecha por 2-0 ante Everton hizo cambiar de decisión, por lo que el Cacique volvió al mercado.

El puesto a reforzar es el de puntero derecho, ante las salidas de Cristián Zavala a Coquimbo y la serie lesión de Marcos Bolados, y aseguran que Colo Colo tiene listo a su último refuerzo.

El argentino Thiago Nuss se acerca a Colo Colo

Varios nombres han sonado en los últimos días como posible extremo diestro albo, pero el periodista de Mega Marcelo González se adelantó a todos y dio a conocer de un acuerdo con el fichaje que quiere Fernando Ortiz.

El delantero que está a un paso de llegar a Colo Colo es el argentino Thiago Nuss, quien está jugando actualmente en OFI de Creta en Grecia, sin embargo, al escuchar la opción alba le interesó la propuesta para volver a Sudamérica.

Thiago Nuss en su paso por Argentinos Juniors. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El atacante transandino tiene 25 años, es diestro y viene con ritmo de competencia, puesto que suma 23 partidos en la actual temporada griega, y se dio el lujo de anotar siete goles y aportar con dos asistencias.

Aparte de su paso por Grecia, Thiago Nuss suma recorrido en Deportivo Español, Atlético Rafaela, Central Córdoba y Argentinos Juniors.

