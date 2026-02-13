Es tendencia:
¡Bombazo! Afirman que Colo Colo tiene listo su último fichaje y llega desde Europa

Los albos se apuran para llegar a un acuerdo y presentar una nueva incorporación de cara a la temporada 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo se arma para la temporada 2026.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTColo Colo se arma para la temporada 2026.

Un inicio lleno de dudas tuvo Colo Colo en la Liga de Primera, puesto que perdió feo ante Deportes Limache por la fecha inaugural y aquello levantó muchos cuestionamientos por el armado del plantel.

Luego del debut en falso en Blanco y Negro decidieron que tenían que llegar más fichajes de última hora, y ni la sufrida victoria en la segunda fecha por 2-0 ante Everton hizo cambiar de decisión, por lo que el Cacique volvió al mercado.

El puesto a reforzar es el de puntero derecho, ante las salidas de Cristián Zavala a Coquimbo y la serie lesión de Marcos Bolados, y aseguran que Colo Colo tiene listo a su último refuerzo.

El argentino Thiago Nuss se acerca a Colo Colo

Varios nombres han sonado en los últimos días como posible extremo diestro albo, pero el periodista de Mega Marcelo González se adelantó a todos y dio a conocer de un acuerdo con el fichaje que quiere Fernando Ortiz.

El delantero que está a un paso de llegar a Colo Colo es el argentino Thiago Nuss, quien está jugando actualmente en OFI de Creta en Grecia, sin embargo, al escuchar la opción alba le interesó la propuesta para volver a Sudamérica.

Thiago Nuss en su paso por Argentinos Juniors. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Thiago Nuss en su paso por Argentinos Juniors. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El atacante transandino tiene 25 años, es diestro y viene con ritmo de competencia, puesto que suma 23 partidos en la actual temporada griega, y se dio el lujo de anotar siete goles y aportar con dos asistencias.

Aparte de su paso por Grecia, Thiago Nuss suma recorrido en Deportivo Español, Atlético Rafaela, Central Córdoba y Argentinos Juniors.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

