Colo Colo vuelve a hacer noticia en este mercado de fichajes, pero nuevamente por un traspié. El Cacique está en plena búsqueda de un extremo para reforzar el plantel y el nombre que asoma como favorito es el de Thiago Nuss, extremo argentino de 25 años y actual jugador del OFI Creta de Grecia.

Las conversaciones estaban avanzadas e incluso se hablaba de que el trasandino, ex Argentinos Juniors, podría viajar a nuestro país durante el fin de semana. Sin embargo, una alerta surgió desde una voz importante del medio nacional.

Jorge “Coke” Hevia, el periodista que dio a conocer el nombre de Nuss como opción alba, encendió las alarmas con una publicación en redes sociales, el pase del argentino a Colo Colo estaría caído.

Hevia alerta a Colo Colo con el pase de Thiago Nuss

El comunicador de Radio Pauta utilizó su cuenta de X para dar la lamentable noticia a los hinchas albos, que ya se habían ilusionado con la llegada del extremo a Macul.

“En este minuto, caída económicamente la llegada de Nuss” , señaló en primer lugar. Luego agregó: “No da el presupuesto de Colo Colo para traer al extremo” . Eso sí, dejó una mínima cuota de esperanza con una breve pero contundente palabra: “Veremos”.

La principal traba para la llegada de Thiago Nuss sería financiera, lo que obliga a replantear el escenario en pleno mercado de fichajes. Cabe recordar que el argentino está valorado en un millón de euros y tiene contrato con el OFI Creta hasta junio de 2028.

La posibilidad de fichar a Nuss no parece sencilla, ya que Colo Colo debe negociar con el club griego, que en 2025 realizó un importante esfuerzo económico. Informes de la época detallan que las “culebras” pagaron 800.000 euros a Argentinos Juniors por un porcentaje de su pase , el monto más alto en su historia.

Por ahora, el panorama es incierto y en Macul deberán mover piezas si quieren reactivar una negociación que hoy aparece cuesta arriba.