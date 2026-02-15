Este domingo, a solo horas de que Colo Colo salte a la cancha del Monumental para enfrentar a Unión La Calera por la fecha 3, se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Carlos Cortés, director de Blanco y Negro.

La información fue adelantada por ADN Deportes y confirmada por integrantes de su propio bloque (Vial/Ruiz-Tagle) en la concesionaria que administra deportivamente al Cacique.

Cortés siempre tuvo un perfil bajo en Blanco y Negro; no obstante, su último año en la administración alba estuvo marcado por la polémica pelea que protagonizó con el presidente, Aníbal Mosa, en marzo de 2025.

Tras una reunión de directorio, Mosa acusó haber sido agredido por Cortés, asegurando que recibió golpes de puño y que debió constatar lesiones en una clínica capitalina.

¿Quién era Carlos Cortés?

Cortés formaba parte del directorio desde 2019, ligado al bloque de Leonidas Vial y Gabriel Ruiz-Tagle. Abogado titulado en la Pontificia Universidad Católica en 1995, desarrolló una extensa carrera en el ámbito penal económico.

Tras su titulación, comenzó a ejercer de manera independiente hasta fundar el estudio “Cortés y Rodríguez Abogados”.

Entre sus estudios también destacó un postítulo en Derecho de la Empresa en la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1996, además de estudios en la Universidad de Columbia en 2014 y una pasantía en el sistema penal estadounidense.

En el ámbito profesional, se desempeñó entre 2002 y 2012 como profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde incluso fue elegido por los alumnos como el Mejor Profesor de la Facultad.

Desde 2013 fue reconocido por la Guía Internacional Chambers and Partners, que lo distinguió entre los abogados más destacados de Chile en el área de litigios penales económicos.

Su nombre como abogado estuvo vinculado a algunos de los casos más relevantes del país, como Inverlink, Caso Coimas, Caso Penta y Caso Colusión, además de la defensa de Cristián Campos tras las graves acusaciones realizadas por la hija de su expareja, Raffaella di Girolamo, entre otros casos.