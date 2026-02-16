Si bien ganó y escaló en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, este domingo fue una jornada negra en Colo Colo. A horas del duelo ante Unión La Calera se conoció del fallecimiento de Carlos Cortés, uno de los dirigentes del Cacique.

El abogado perdió la vida a los 56 años de edad por problemas cardiacos cerca del mediodía, mientras los jugadores se enfocaban en lo que se les venía por delante. La situación golpeó fuerte no sólo a los integrantes de Blanco y Negro, sino que también al plantel, donde no quedaron indiferentes.

Tras el encuentro en el Estadio Monumental, Arturo Vidal sacó la voz para hablar al respecto y dedicarle sus condolencias a la familia. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la manera en que supieron, ya en el camarín preparando el cruce con los Cementeros.

Plantel de Colo Colo se enterar en el Monumental de la muerte de Carlos Cortés

Carlos Cortés falleció este domingo, a horas de que Colo Colo enfrentara a Unión La Calera. En el Estadio Monumental se le dedicó un minuto de silencio al dirigente y tras el duelo, Arturo Vidal fue más allá.

Carlos Cortés, directivo de ByN, falleció este domingo mientras se encontraba en el archipiélago de Chiloé y deja una profunda pena en Colo Colo. Foto: Archivo.

El King conversó con los medios de comunicación y reveló que, pese a que fue cerca del mediodía, no se enteraron hasta que llegaron al Monumental. “Supimos aquí en el estadio“, remarcó.

Tras ello, Arturo Vidal lamentó la partida de Carlos Cortés por un problema cardiaco a sus 56 años. “Siempre es triste cuando se va una persona, es una lástima“.

Finalmente, el mediocampista le mandó sus condolencias a sus cercanos y evitó meterse más allá para respetar su privacidad. “Mandarle fuerza a la familia, más no puedo hablar“.

Aníbal Mosa no se quedó atrás y aclaró lo que se viene en Blanco y Negro ante esta situación. “Mañana (hoy) tendremos algún tipo de contacto con los otros directores para ver cómo afrontamos la situación. Por lo pronto, decir que está toda la disposición por si ellos (Bloque Vial/Ruiz-Tagle) quieren reemplazarlo ahora o esperar hasta la Junta, pero lo más importante ahora es mandarle la condolencia a la familia“.

Colo Colo se despide de Carlos Cortés luego de una muerte que conmocionó a todos en el Estadio Monumental. El Cacique se levanta en medio de su luto para poder seguir por la senda del triunfo, con un hincha más alentando desde otro lugar.

¿Cuándo y a qué hora se juega Colo Colo?

Con el luto de la muerte de Carlos Cortés, Colo Colo pone la mira en lo que será la cuarta fecha de la Liga de Primera. Este sábado 21 de febrero el Cacique visita a O’Higgins en Rancagua desde las 18:00 horas.