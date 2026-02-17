No siempre lo planificado en la agenda puede concretizarse. A veces, los desvíos de la vida y los pesares llevan a situaciones distintas a lo que se preveía. Es lo que pasó esta tarde con Colo Colo.

El fin de semana se supo del fallecimiento de Carlos Cortés, parte del directorio de Blanco y Negro, pocas horas antes del duelo en el que Colo Colo venció agónicamente a Unión La Calera. Eso cambió varias cosas.

Se suponía que este martes se definiría finalmente si Colo Colo traerá un nuevo refuerzo sobre la hora. Esto, considerando que el mercado de fichajes finaliza el jueves, por lo que era de suma urgencia tomar la decisión pronto. Pero, el fallecimiento de Carlos Cortés cambió los planes.

ver también Borghi opina sin filtro: “Colo Colo no se farreó a Popín Castro, sí a Felipe Loyola y a…”

No habrá reunión

Finalmente, Blanco y Negro decidió postergar la reunión extraordinaria agendada para este martes y trasladarla para el miércoles. Todo en consideración de los funerales de Carlos Cortés, según detalló Dale Albo.

La reunión se dará, pues, prácticamente contra las cuerdas y es muy difícil que en Blanco y Negro se llegue a la decisión de traer otro refuerzo. Mañana, miércoles 18 de febrero, se realizará la ansiada conversación entre la directiva a las 15.00 horas, con el reloj en contra.

Cabe mencionar, además, que el propio Aníbal Mosa señaló que no se traerán refuerzos por traer y que, de llegar alguien, tiene que ser uno que esté dispuesto a jugar desde el primer segundo que ponga los pies en Macul.

Publicidad

Publicidad

Pese a esto, para Fernando Ortiz la prioridad sería traer un extremo derecho con experiencia, lo que fue transmitido a la dirigencia. Con pocas horas por delante, todo indica que el mercado de Colo Colo se quedará en lo que ya es.

Aníbal Mosa dijo que sólo traerían a un refuerzo calado | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera?

Publicidad

Publicidad