El jueves 19 de febrero es una fecha fundamental para la Liga de Primera, puesto que ahí se cierra el libro de pases del fútbol chileno y Colo Colo quería anotar a un refuerzo más.
En el Monumental no estaban conformes con el plantel y por ello estaban buscando a un puntero derecho para que se sumara a última hora, y habían decidido que fuera extranjero.
Este miércoles se realizó una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro y llegaron a un acuerdo, el cual no dejará muy contentos a los hinchas. No llegará nadie más.
Colo Colo da por cerrado el plantel y no traerá más fichajes
El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, empujaba por la llegada de un séptimo fichaje para 2026, no obstante, en DaleAlbo informaron que no buscarán a ningún elemento más en el presente mercado.
“En la cita de esta jornada se tomó la decisión de dar por cerrado el plantel y no incorporar a otro jugador, según pudo averiguar DaleAlbo. El bajo presupuesto y el poco tiempo para negociar por algunos nombres en carpeta fueron factores para que se diera por finalizado el mercado de pases 2026″, dio a conocer el medio partidario.
De esta manera, Colo Colo cierra la temporada re refuerzos con los arribos de Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero, Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán.
