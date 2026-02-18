Es tendencia:
Definitivo: Colo Colo toma una decisión final sobre su último fichaje tras reunión de Blanco y Negro

El directorio de la concesionaria tomó una medida impensada luego de su última junta, a horas del cierre del libro de pases.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo cierra el mercado.
El jueves 19 de febrero es una fecha fundamental para la Liga de Primera, puesto que ahí se cierra el libro de pases del fútbol chileno y Colo Colo quería anotar a un refuerzo más.

En el Monumental no estaban conformes con el plantel y por ello estaban buscando a un puntero derecho para que se sumara a última hora, y habían decidido que fuera extranjero.

Este miércoles se realizó una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro y llegaron a un acuerdo, el cual no dejará muy contentos a los hinchas. No llegará nadie más.

Colo Colo da por cerrado el plantel y no traerá más fichajes

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, empujaba por la llegada de un séptimo fichaje para 2026, no obstante, en DaleAlbo informaron que no buscarán a ningún elemento más en el presente mercado.

Fernando Ortiz no tendrá un séptimo fichaje. Foto: Felipe Zanca/Photosport

En la cita de esta jornada se tomó la decisión de dar por cerrado el plantel y no incorporar a otro jugador, según pudo averiguar DaleAlbo. El bajo presupuesto y el poco tiempo para negociar por algunos nombres en carpeta fueron factores para que se diera por finalizado el mercado de pases 2026″, dio a conocer el medio partidario.

De esta manera, Colo Colo cierra la temporada re refuerzos con los arribos de Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero, Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán.

