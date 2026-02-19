Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

La gran sorpresa que prepara Fernando Ortiz en la formación titular de Colo Colo ante O’Higgins

El entrenador del Cacique estudia hacer una modificación de cara al duelo de este sábado en Rancagua por la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Fernando Ortiz alista un cambio en Colo Colo.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTFernando Ortiz alista un cambio en Colo Colo.

Un desafío importante se le viene a Colo Colo, puesto que este sábado se mide ante uno de los equipos más en forma de la Liga de Primera, O’Higgins, y lo hará lejos del estadio Monumental, por lo que debe demostrar una mejoría.

Los albos vienen de sumar dos triunfos sobre la hora en calidad de local, porque en Macul le ganaron a Everton y Unión La Calera, por lo que ahora debe dar un salto en su rendimiento jugando ante los rancagüinos.

Además, el Cacique llega con una ventaja ante O’Higgins, debido a que tuvo toda una semana de descanso, mientras que los celestes vienen de vencer a Bahía este miércoles por la Copa Libertadores de América.

La presión del Club Social que no sirvió de nada en Colo Colo: ni los escucharon

ver también

La presión del Club Social que no sirvió de nada en Colo Colo: ni los escucharon

Fernando Ortiz planea hacer un cambio en la formación de Colo Colo

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, sigue entrenando de cara al duelo que se jugará este sábado en Rancagua y tiene en mente hacer un cambio en la formación titular.

En los triunfos frente a Everton y Unión La Calera el Tano repitió equipo, aunque ahora no lo podrá hacer por la lesión de Javier Correa. No es el único cambio que tiene en mente.

Ortiz está pensando poner por primera vez desde el primer minuto en Colo Colo al volante Álvaro Madrid, de buen cometido en los minutos que jugó ante los ruleteros y cementeros.

Publicidad
Álvaro Madrid asoma como titular en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Álvaro Madrid asoma como titular en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

El gran damnificado en la formación titular del Cacique sería Tomás Alarcón, de bajo rendimiento en comparación a sus compañeros en la mitad de la cancha, donde Felipe Méndez y Arturo Vidal se han mostrado en mejor pie.

Colo Colo seguirá entrenando en el estadio Monumental y prepara novedades de cara al importante partido ante el encumbrado O’Higgins de Rancagua.

Publicidad
Lucas Bovaglio reclama por el partido ante Colo Colo tras triunfo histórico de O’Higgins: “La verdad…”

ver también

Lucas Bovaglio reclama por el partido ante Colo Colo tras triunfo histórico de O’Higgins: “La verdad…”

¿Cuándo y a qué hora juega O’Higgins vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido de O’Higgins y Colo Colo por la cuarta fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 21 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Lee también
"Remarca...": figura de Colo Colo echa al agua el plan de Ortiz
Colo Colo

"Remarca...": figura de Colo Colo echa al agua el plan de Ortiz

Sorpresa: Colo Colo toma una decisión final sobre su último fichaje
Colo Colo

Sorpresa: Colo Colo toma una decisión final sobre su último fichaje

Volvió a Colo Colo, sentó a un refuerzo del 2026 y se confiesa
Colo Colo

Volvió a Colo Colo, sentó a un refuerzo del 2026 y se confiesa

Tras dejar Chile: Jugador argentino sorprende y ficha por exótica liga
Mercado de fichajes 2026

Tras dejar Chile: Jugador argentino sorprende y ficha por exótica liga

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo