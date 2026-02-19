Un desafío importante se le viene a Colo Colo, puesto que este sábado se mide ante uno de los equipos más en forma de la Liga de Primera, O’Higgins, y lo hará lejos del estadio Monumental, por lo que debe demostrar una mejoría.

Los albos vienen de sumar dos triunfos sobre la hora en calidad de local, porque en Macul le ganaron a Everton y Unión La Calera, por lo que ahora debe dar un salto en su rendimiento jugando ante los rancagüinos.

Además, el Cacique llega con una ventaja ante O’Higgins, debido a que tuvo toda una semana de descanso, mientras que los celestes vienen de vencer a Bahía este miércoles por la Copa Libertadores de América.

ver también La presión del Club Social que no sirvió de nada en Colo Colo: ni los escucharon

Fernando Ortiz planea hacer un cambio en la formación de Colo Colo

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, sigue entrenando de cara al duelo que se jugará este sábado en Rancagua y tiene en mente hacer un cambio en la formación titular.

En los triunfos frente a Everton y Unión La Calera el Tano repitió equipo, aunque ahora no lo podrá hacer por la lesión de Javier Correa. No es el único cambio que tiene en mente.

Ortiz está pensando poner por primera vez desde el primer minuto en Colo Colo al volante Álvaro Madrid, de buen cometido en los minutos que jugó ante los ruleteros y cementeros.

Publicidad

Publicidad

Álvaro Madrid asoma como titular en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

El gran damnificado en la formación titular del Cacique sería Tomás Alarcón, de bajo rendimiento en comparación a sus compañeros en la mitad de la cancha, donde Felipe Méndez y Arturo Vidal se han mostrado en mejor pie.

Colo Colo seguirá entrenando en el estadio Monumental y prepara novedades de cara al importante partido ante el encumbrado O’Higgins de Rancagua.

Publicidad

Publicidad

ver también Lucas Bovaglio reclama por el partido ante Colo Colo tras triunfo histórico de O’Higgins: “La verdad…”

¿Cuándo y a qué hora juega O’Higgins vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido de O’Higgins y Colo Colo por la cuarta fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 21 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera