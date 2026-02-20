¡Confirmado! Así se jugará la Qualy del Chile Open este sábado 21 de febrero

El polvo de ladrillo vuelve a ser protagonista en la capital. Este sábado 21 de febrero arranca el Chile Open con el desarrollo de la qualy, donde 16 competidores buscarán uno de los cuatro cupos al cuadro principal del certamen santiaguino.
La acción comenzará desde las 11:00 horas y contará con presencia chilena en distintos turnos, además de varios nombres destacados del circuito sudamericano e internacional que buscarán dar el batacazo, tanto en el Court Central Jaime Fillol como en las canchas anexas de San Carlos de Apoquindo. A continuación, conoce todos los detalles en RedGol.
Programación de la Qualy del Chile Open este sábado 21 de febrero
Court Central Jaime Fillol:
- Benjamín Torrealba (CHI) vs. Hugo Dellien (BOL) – 11:00 horas de Chile, primera ronda de qualy.
- Daniel Núñez (CHI) vs. Alex Barrena (ARG) – una vez finalizado el partido anterior.
- Daniel Vallejo (PAR) vs. Thiago Monteiro (BRA) – una vez finalizado el partido anterior.
Cancha 1:
- Vilius Gaubas (LIT) vs. João Reis da Silva (BRA) – 11:00 horas, primera ronda de qualy.
- Andrea Pellegrino (ITA) vs. Nicolás Villalón (CHI) – una vez finalizado el partido anterior.
- Facundo Mena (ARG) vs. Daniel Elahi Galán (COL) – una vez finalizado el partido anterior.
Cancha 2:
- Dino Prižmić (CRO) vs. Gustavo Heide (BRA) – 13:00 horas, primera ronda de qualy.
- Felipe Meligeni Alves (BRA) vs. Henrique Rocha (POR) – una vez finalizado el partido anterior.
Este sábado arranca el Chile Open 2026. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)
¿Cómo seguir por TV o streaming el Chile Open 2026?
El evento tenístico nacional contará con transmisión por televisión y online en Chile. Desde el lunes 23 de febrero, podrás seguir la primera ronda del certamen de manera exclusiva por las pantallas de TNT Sports, además de su señal online a través de la plataforma HBO Max.
Asimismo, el torneo estará disponible en la señal online de la plataforma Tennis TV, previo pago de una suscripción mensual. Opciones que permitirá a los fanáticos seguir cada punto y cada encuentro del certamen desde cualquier lugar.