En los próximos días inicia el ChileOpen 2026, certamen tenístico categoría ATP 250 que marcará un hito en el mundo tenístico nacional. Durante las últimas horas, la organización confirmó importantes novedades para la edición del torneo santiaguino, con presencia destacada de tenistas nacionales.

A través de redes sociales, la organización confirmó que la versión 2026 del certamen marcará un hito clave con la presencia de ocho chilenos en competencia, la más importante de la historia.

ver también Van por el título: Nicolás Jarry jugará dobles con su hermano en el Chile Open 2026

Los 8 chilenos que serán parte del ChileOpen

El primero en confirmarse en las últimas horas fue Tomás Barrios. El chileno, número 107 del mundo, finalmente ingresará directamente al cuadro principal del certamen, sumándose así al grupo de nacionales que aseguraron su cupo, como Alejandro Tabilo, Cristian Garín y Nicolás Jarry.

Tras ello, se confirmó que Matías Soto, ganador de la pre-qualy, finalmente recibirá una wild card para ingresar directamente al cuadro principal del certamen, sumándose al grupo de chilenos que dirán presente en el ATP 250 capitalino.

Matías Soto será parte del cuadro principal del ChileOpen. (Foto: @chile_open)

Pero Soto no fue el único beneficiado para esta edición, ya que desde la organización también informaron que, tras finalizar como subcampeón de la pre-qualy, Nicolás Villalón entrará a la qualy con la wild card que había logrado Soto.

Publicidad

Publicidad

A él se suma Benjamín Torrealba , quien ganó el sorteo de lucky loser de la pre-qualy y obtuvo una invitación para disputar la fase clasificatoria del torneo.

Torrealba y Villalón seran parte de la Qualy del Chile Open 2026. (Foto: @chile_open)

Finalmente, se suma una particular dupla de dobles. Nicolás Jarry jugará dobles en el ATP santiaguino junto a su hermano, Diego Jarry, luego de que ambos recibieran una wild card para competir en el cuadro de dobles, lo que permitirá ver a la dupla chilena en acción ante el público local.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, el ATP de Santiago se prepara para vivir una nueva edición con amplio protagonismo local y grandes expectativas por lo que puedan realizar los representantes nacionales.

¿Cuándo comienza el ChileOpen?

La edición 2026 del ATP 250 de Santiago comenzará este sábado 21 de febrero con la qualy y se extenderá hasta el domingo 1 de marzo.