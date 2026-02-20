Van por el título: Nicolás Jarry jugará dobles con su hermano en el Chile Open 2026

Comenzó la cuenta regresiva para el BCI Seguros Chile Open 2026. El torneo que se disputará en San Carlos de Apoquindo ya hizo oficial la entrega de las wildcards para cerrar el cuadro estelar de está temporada.

A través de sus redes sociales, la directora del torneo Catalina Fillol confirmó los últimos nombres para los cuadros principales y la qualy que ya comienza este sábado sobre la superficie de arcilla.

En el singles, se confirmó a Nicolás Jarry, Francesco Passaro (Italia) y Matías Soto, quien jugará por primera vez el torneo. En la cual los elegidos son Nicolás Villalón y Benjamín Torrealba.

Ahora la principal sorpresa es en el dobles. Las wildcards fueron para Tomás Barrios y el peruano Ignacio Buse. Pero además se confirmó a Nicolás Jarry y Diego Jarry.

El tenista 121 del mundo viene de ganar en el dobles por Copa Davis ante Serbia. Pero ahora buscará el torneo junto a su hermano. El binomio que es nieto de Jaime Fillol, promedia un metro 98 de altura t asoman como uno de los candidatos en está edición.

Nico y Diego se perfilan como firmes candidatos al título en dobles

¿Cuándo comienza el Chile Open 2026?

El BCI Seguros Chile Open 2026 comienza este 21 de febrero con la qualy. El torneo se disputará en el court central de San Carlos de Apoquindo y en la superficie de arcilla. La final está fijada para el 1 de marzo y el torneo será transmitido por TNT Sports.