Tenis

Hermano de Nicolás Jarry e hijo de Horacio de la Peña suman triunfazos en el Challenger de Temuco

Diego Jarry y Bautista de la Peña debutaron con importantes e inesperadas victorias en el certamen chileno.

Por Carlos Silva Rojas

Diego Jarry ganó en Temuco.
La familia del tenis está de fiesta, porque dos tenistas chilenos dieron la sorpresa y avanzaron a la ronda final de las clasificaciones del Challenger de Temuco.

La gira sudamericana de torneos challengers se traslada al sur del país, donde en la cancha rápida temuquense los jóvenes jugadores nacionales quieren meterse al cuadro principal.

Los grandes y sorpresivos ganadores de la jornada dominical fueron Diego Jarry, hermano de Nicolás Jarry; y Bautista de la Peña, hijo del argentino Horacio de la Peña.

Jarry y De la Peña quieren entrar al cuadro principal

Diego Jarry, que no tiene puntos en el ranking de la ATP, dio la gran sorpresa del día y en un partidazo venció al brasileño Bruno Oliveira por 6-4, 3-6 y 6-1.

Por el paso al main draw se verá las caras con el también chileno Nicolás Villalón, quien quedó libre en la primera ronda.

Bautista de la Peña ganó en Temuco.

En tanto, Bautista de la Peña, que viene de sumar su primer punto ATP en el M15 de Santiago, venció por 5-4 y retiro al boliviano Federico Zeballos.

Para entrar al cuadro principal el tenista de 16 años tendrá que dar otro golpe, ahora ante el sembrado número 1 de la qualy, el argentino Lucio Ratti.

La gran figura del Challenger de Temuco es el argentino Juan Manuel Cerúndolo (85°), quien debutará ante el francés Antoine Ghibaudo.

