Un cierre de temporada especular tuvo el tenista chileno Cristian Garin, que este domingo se quedó con el título del Challenger de Montevideo.

Gago remontó en la final del torneo uruguayo, para así sumar su cuarta corona en la categoría en el año tras vencer al peruano Ignacio Buse por 6-7 (3), 6-2 y 6-2.

El título fue clave para el ariqueño, porque gracias a la victoria volvió a ser el número 1 de Chile y este lunes apareció en el peldaño 80° del mundo, uno por sobre de Alejandro Tabilo (81°).

Cristian Garin no jugará en el Challenger de Temuco

La temporada de Cristian Garin llegó a su fin, ya que asimismo lo confirma el tenista chileno en sus redes sociales, donde dejó claro que no jugará más en el año con un “nos vemos el 26”.

La noticia le cae como balde de agua fría a los organizadores del Challenger de Temuco, puesto que el Tanque estaba inscrito para ser uno de los grandes animadores del certamen que arranca el lunes 24 de noviembre en la pista rápida de La Araucanía.

Cristian Garin da por finalizada su temporada. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

De esta manera, la principal carta nacional en Temuco será Tomás Barrios (110°), quien justamente perdió en semifinales ante Cristian Garin y busca sumar puntos para entrar de manera directa al Abierto de Australia 2026.

El Challenger de Temuco se jugará desde el lunes 24 de noviembre hasta el domingo 30 de noviembre y entrega 160.000 dólares en premios.