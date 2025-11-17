Polémica: papá de Alejandro Tabilo hace la crítica más dura de todas al tenista

Alejandro Tabilo provocó un terremoto en el tenis chileno después de confirmar su presencia en una exhibición durante los mismos días en que Chile jugará la Copa Davis. El presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, lo criticó duramente por su determinación.

Fue tanto el revuelo que el mismo jugador tuvo que hablar con Radio ADN y decir que su presencia en el Ultimate Tennis Showdown (UTS) “nunca fue una decisión que estuvo tomada, ya que la prioridad era la Davis”, y que sí jugará el torneo con la camiseta nacional.

Además, el N°2 de Chile le respondió a Sergio Elías, manifestando que “es una persona con cero contacto con los jugadores y claramente no ha entendido el porqué de las decisiones que tuve que tomar“.

Y la polémica sigue. Ahora, el papá de Alejandro Tabilo, quien ya había atacado al tenista a inicios de año y dejó claro que su relación estaba rota, salió a hablar. Ricardo Tabilo defendió al presidente del tenis chileno y lanzó la crítica más dura de todas a su hijo por la polémica de estos últimos días.

“Quiero expresar mi molestia por cómo Alejandro Tabilo se expresó”

“Esto nace de una publicación que hace el UTS Tour, la que Alejandro compartió. Veinticuatro horas después se retracta, obviamente porque afectaría sus auspicios y el IND“, partió diciendo Ricardo Tabilo, papá de Alejandro Tabilo, en diálogo con Las Últimas Noticias.

“Quiero expresar mi profunda molestia en la forma y el fondo de cómo Alejandro se expresa peyorativamente y denuesta al Sr. Sergio Elías, diciendo que tiene cero contacto con los jugadores, algo que es completamente falso”, agregó.

“Tuve la suerte de acompañar al equipo nacional en varias ocasiones, como Madrid, París, Santiago, Lima, Bolonia, etcétera. Siempre el señor Elías y su señora esposa estuvieron ahí coordinando con su equipo de avanzada que todo saliera bien, acompañando y alentado a los jugadores, además de atender a sus invitados y familias”, sumó el papá de Alejandro Tabilo.

Además, recordó los inicios de su hijo y le dejó un consejo. “Los jugadores no juegan gratis como cree la gente. Alejandro entrenaba y luego se iba a almorzar a las instalaciones del IND. No hay que olvidar del pasado y nunca morder la mano que te dio de comer. No todo es plata“, cerró.

