A sus 41 años y tras salvarse del descenso con Unión San Felipe en Primera B, Paulo Garcés busca nuevos horizontes en el fútbol chileno. El meta ya confirmó que no seguirá en el Valle del Aconcagua.

Por ello, el campeón de América con la selección chilena 2015 quiere un último baile previo a colgar los guantes. Con pasado en los tres grandes del fútbol chileno, dejó en claro dónde quiere decir adiós.

En diálogo con RedGol, el Halcón abrió su corazón y de entrada aclaró que solo piensa en un equipo para despedir su exitosa carrera. Haciendo historia, el meta apunta a un campeón y Capo de Provincia.

Paulo Garcés y el verdadero equipo de sus amores

Paulo Garcés conversó con RedGol y confesó que para su pronto retiro del fútbol, sueña con hacerlo vistiendo la camiseta de O’Higgins de Rancagua. El Halcón quiere un último vuelo con el equipo celeste, donde fue campeón en 2013.

“Estoy a la espera del llamado mágico de fin de año. Dios quiera se pueda lograr algo que es mi sueño: retirarme en O’Higgins. Tengo ese sueño, me encantaría poder hacerlo, sino esperar pues he hablado con algunos técnicos”, reveló.

Publicidad

Publicidad

El Halcón constantemente ha aludido al Capo de Provincia con sus publicaciones en redes sociales, donde en 2023 acudió a la celebración de los 10 años del título en cancha con Eduardo Berizzo y parte de los campeones 2013, en diciembre.

Y mientras busca camiseta, el meta sigue ligado a la actividad, donde avisa que “por ahora estoy llevando a Mati Fernández con otros jugadores a jugar una copa a Parral, eso estamos organizando. Es el 12 de diciembre. Van Fierro, Kalule, Felipe Flores, Waldo Ponce, el Mati, un pedazo de equipo”.