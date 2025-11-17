Es tendencia:
¿Disney+ o DGO? Dónde ver ONLINE Chile vs. Perú EN VIVO el amistoso internacional de La Roja

Chile jugará su segundo partido amistoso en Rusia, pero esta vez contra los Incaicos.

Por Franccesca Arnechino

La Roja jugará su segundo amistoso.
© Carlos Parra - Comunicaciones FFCh.La Roja jugará su segundo amistoso.

La Roja no se detiene luego del triunfo por 2-0 ante Rusia y esta semana enfrentará su segundo partido amistoso de esta fecha FIFA, esta vez frente a Perú en el Estadio Olímpico de Sochi.

Será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en menos de un mes. Su último choque fue en octubre, en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde la Selección Chilena ganó 2-1 con goles de Ben Brereton y Gutiérrez.

Chile vs. Perú: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE a La Roja

Chile vs. Perú juegan este martes 18 de noviembre a partir de las 14:00 horas, nuevamenteen el Estadio Olímpico de Sochi, Rusia.

El partido de La Roja ante la selección de Perú contará con transmisión en vivo y completamente GRATIS por TV en la señal de CHV, además de la TV paga, ESPN.

También podrás ver el encuentro de manera ONLINE por diferentes plataformas digitales como www.chilevision.cl o Chilevisión en Youtube SIN COSTO yen el servicio de streaming de pago, Disney+, a través de sus señales Estándar y Premium.

La IA pronostica el resultado de Chile vs. Perú por el amistoso en Rusia: “Mi predicción…”

Podrás verlo en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV
Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD
Chile ganó 2-0 a Rusia en el primer amistoso – Photosport

