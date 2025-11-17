Es tendencia:
¿Va por CHV? El canal que transmite Chile vs. Perú por el partido amistoso de la Selección Chilena

La Roja ganó contra Rusia y se prepara para su segundo partido amistoso en Sochi.

Por Franccesca Arnechino

La Roja tendrá su segundo amistoso.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLa Roja tendrá su segundo amistoso.

La Selección Chilena no se detiene luego del triunfo por 2-0 ante Rusia y esta semana enfrentará su segundo partido amistoso de esta fecha FIFA, esta vez frente a Perú en el Estadio Olímpico de Sochi.

Será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en menos de un mes. Su último choque fue en octubre, en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde La Roja ganó 2-1 con goles de Ben Brereton y Gutiérrez.

¿Cuándo juega Chile vs. Perú? Hora y dónde ver EN VIVO a La Roja

Chile vs. Perú juegan este martes 18 de noviembre a partir de las 14:00 horas de Chile en el Estadio Olímpico de Sochi, Rusia.

El partido de La Roja ante la selección de Perú contará con transmisión en vivo y completamente GRATIS por TV en la señal de CHV, además de la TV paga, ESPN.

También podrás ver el encuentro de manera ONLINE por diferentes plataformas digitales como www.chilevision.cl o Chilevisión en Youtube SIN COSTO y previo pago en Disney+, a través de sus señales Estándar y Premium.

La IA pronostica el resultado de Chile vs. Perú por el amistoso en Rusia: “Mi predicción…”

La IA pronostica el resultado de Chile vs. Perú por el amistoso en Rusia: “Mi predicción…”

Podrás verlo en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV
Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD
