A pesar de todo, Nicolás Córdova sigue convencido de que su trabajo es el idóneo para levantar a la selección chilena del pozo. El jefe técnico de las inferiores de la Roja hoy en día es el DT interino del equipo, que afina detalles para jugar un amistoso frente a Perú.

Chile llegará a ese duelo ante la Bicolor después de un triunfo por 2-0 ante Rusia en el estadio Olímpico de Sochi. En ese contexto, el talquino aprovechó de hacer un repaso de su función. “Han sido dos años, llegué en septiembre para el 2023 para armar un proyecto (de fútbol formativo)”, expuso Córdova en declaraciones captadas por nuestro enviado Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

“Poco después, en vez de irme a Quilín, fui a Pinto Durán. Fue todo rápido. Una suma de experiencias lindas. Es el máximo honor dirigir a tu país, se toma con mucha responsabilidad. Han sido dos años intensos, de muchos cambios, mucho intentar hacer cosas diferentes. El tiempo dirá si hemos hecho un trabajo correcto”, aseguró el ex volante ofensivo de vasta carrera en Italia.

Ben Brereton festejó así el 2-0 de Chile a Rusia en Sochi. (Sipa/Photosport).

Córdova piensa que la presentación ante el cuadro local fue buena. “Hicimos ante Rusia un partido súper ordenado, corto entre líneas. Hay cosas positivas y otras a mejorar. El orden fue uno de los factores que nos permitió llevarnos el partido”, aseguró el ex DT de Palestino, Santiago Wanderers y Universitario de Perú.

Publicidad

Publicidad

Un rival que, según Córdova, vive un momento muy parecido al de la Roja. “Está en lo mismo que nosotros; dándole tiraje a la chimenea. Jugarán jóvenes que irán apareciendo. No hay un patrón para decir que Chile y Perú juegan de tal manera”, expuso el DT sobre el equipo adiestrado por Manuel Barreto.

ver también Kuscevic pide un entrenador como Nico Córdova para la selección chilena: “Es el perfil que se debe buscar”

Nicolás Córdova se la juega: ¡dice que su trabajo dará frutos a la selección chilena!

Nicolás Córdova sabe que su trabajo ha recibido varias críticas, sobre todo por la actuación de la selección chilena en el Mundial Sub 20 del que nuestro país fue el anfitrión. “Si ustedes están atento a todo lo que he declarado, he dicho siempre que esto es un proceso que proyecta jugadores para el 2030”, dijo el DT.

“Siempre he dicho lo mismo: hay que trabajar en conjunto, hacer un proceso de larga data. Esto no es de un día para otro. Los que tienen 15 o 16 años en el 2030 tendrán 20 o 21. No hay que pensar en el largo plazo, pero vamos por el camino correcto. Eso lo sabemos y lo hemos cuantificado”, aseguró el Nico Córdova.

Publicidad

Publicidad

Y se comprometió a que pronto se verán los réditos. “Van a llegar resultados mejores que otros. No estoy desesperado. Si vienen dardos desde los futbolístico bienvenido sea, que se hable con la verdad como se lo decimos a los futbolistas, sin rodeos”, dijo el estratego.

Nicolás Córdova al borde del campo en el 2-0 de Chile sobre Rusia. (Sipa/Photosport).

“Al que no jugó bien se le dice porque los conozco desde hace años, cuando eran Sub 20. Nos valoramos mutuamente, tenemos jugadores como para no ser últimos”, expuso Nicolás Córdova, quien recibió grandes elogios de Agustín Arce, quien tuvo su estreno en la selección adulta de la mano suya. Otro que habló a su favor fue el defensor central Benjamín Kuscevic, quien milita en el Fortaleza de Brasil.

Publicidad

Publicidad

ver también Se afianza en la selección chilena y cuenta la clave del triunfo a Rusia: “El partido pasó por…”

Revisa el compacto del triunfo de Chile ante Rusia

¿Cuándo juega la selección chilena vs Perú?

Chile se medirá a Perú este martes 18 de noviembre en el estadio Fischt, también conocido como el Olímpico de Sochi. El pitazo inicial está pactado para las 14 horas, según el horario de Chile continental.