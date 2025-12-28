Universidad de Chile comenzará este lunes su nuevo proceso de la mano del técnico Francisco Meneghini, quien firmó su contrato por dos temporadas en la jornada del sábado.

Por lo mismo, se espera que este lunes sea anunciado a los hinchas como el nuevo jefe de la banca azul, dejando en el pasado los momentos vividos con Gustavo Álvarez.

Esa misma jornada Paqui dará el vamos al tema refuerzos, donde la U se ha mostrado particularmente lenta, teniendo en cuenta que tiene programado iniciar los trabajos el 5 de enero.

La real importancia de los últimos días del año y el inicio de 2026 estará en la conformación del plantel, por lo que serán importantes las decisiones que se tomen con el director deportivo Manuel Mayo.

El técnico sabe que están atrasados con el tema de los refuerzos en la U. Foto: Karin Pozo/Photosport

Paqui y los refuerzos de U de Chile para 2026

El nuevo proceso en Universidad de Chile con Francisco Meneghini comienza con demoras, al menos comparando con los eternos rivales de los azules quienes se han adelantado en el mercado de fichajes.

Por lo mismo, también se espera que esta semana también sea confirmado Eduardo Vargas como el bombástico e histórico jugador que regresa el plantel, aunque no es lo que más preocupa.

Son varios los puestos que la U debe cubrir pensando en 2026, siendo la delantera la más urgente a completar luego de las importantes salidas que sufrieron.

Una situación donde Paqui trabajará desde el CDA para completar su plantel, aunque ya se sabe que es muy difícil que comiencen los trabajos de pretemporada con todo el equipo a disposición.

